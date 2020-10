Ricardo Lagos Weber exigió saber el voto de Sebastián Piñera en el Plebiscito

El Mandatario de Chile se ha mantenido muy al margen respecto de la opción que apoyará de cara al importante proceso electoral que vivirá el país el próximo domingo.

A tan solo 8 días de vivirse uno de los procesos democráticos más importantes en los últimos 30 años, el senador por el PPD, Ricardo Lagos Weber, cuestionó a través de su columna audiovisual en el sitio Entrepiso.cl, la falta de definición que ha manifestado el Presidente Sebastián Piñera sobre el proceso constituyente, quien todavía no se ha pronunciado públicamente sobre cuál de las opciones apoyará en las urnas.

Al respecto, el parlamentario advirtió que “estamos en la recta final del plebiscito; para que gane el Apruebo y tengamos una Convención Constitucional. Ésta ha sido una campaña muy distinta a todas las que hemos vivido en el pasado; no hay marchas masivas, puerta a puertas, ni nada de eso”.

“Por el contrario, hemos tenido que hacer uso del Zoom, de las redes sociales, etc, y con todo, hemos logrado expresar lo que pensamos, en particular aquellos que tienen cargos de responsabilidad política y que han tenido que expresar lo que piensan. Pues bien, con todo este escenario, hay una persona en Chile, que debería expresar su postura y no lo ha hecho, que es el Presidente Sebastián Piñera Echeñique, quien a días de la votación, ha mantenido una ambigüedad absoluta sobre qué es lo que piensa, y qué cree él que es bueno para Chile”, añadió.

En este sentido, Lagos Weber agregó que “se dice que es por razones de no intervención electoral, lo que es falso: una cosa es intervenir en una elección y otra es decir su opción cómo va a votar, qué es lo que piensa y qué cree que es lo mejor para Chile”.

“Lo paradójico es que distintos ministros han dicho cuál es su opinión y ya los conocemos; han dicho públicamente que están por el Apruebo, y nadie entiende que eso signifique intervenir electoralmente. Entonces, me parece que, ante una decisión tan crucial y tan importante para el futuro de nuestro país, una decisión histórica y nunca antes vista, en la cual los chilenos podamos decidir si queremos o no una nueva Constitución a través de una consulta pública, no se entiende que el Presidente de la República se reste de dar su opinión. Creo que no ayuda al proceso”, explicó.

“Yo esperaría, que a días del plebiscito, conociéramos la opinión del Presidente Sebastián Piñera, si es que él cree que es bueno para Chile el Apruebo, o si considera que es mejor el Rechazo. Esa es la decisión que vamos a tomar los chilenos y el Presidente incluido, y creo que es sano conocer su opinión como líder y dirigente político”, finalizó el parlamentario.