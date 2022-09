Ricardo Lagos se ofreció para redactar la nueva Constitución en Chile

El expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, le entregó una serie de recomendaciones al actual mandatario, Gabriel Boric, de cara a la creación de un nuevo proceso Constituyente en Chile, tras el masivo rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional.

Ricardo Lagos

El exJefe de Estado indicó que “si me pregunta el ideal, le digo, mientras elegimos a los nuevos constituyentes, yo imitaría al ‘León de Tarapacá”, señaló respecto a la manera que utilizó Arturo Alessandri Palma para redactar la Carta Magna de 1925.

“¿Qué hizo el ‘León de Tarapacá’? Mientras elegían la asamblea constituyente, nombró a un grupo de 20 o 25 expertos, de sabios, y dijo “tengan un borrador preparado cuando llegue la asamblea Constituyente”, señaló a TVN.

“Y, efectivamente, en esa asamblea constituyente, todos los sabios de la época están ahí”, agregó el exmandatario, dando a entender que la técnica dio resultado y no recibió un “rechazo” de parte de la ciudadanía. Tras eso, Lagos dijo estar disponible para integrar el panel de expertos y redactar el borrador de una eventual Carta Magna.

Al ser consultado sobre si estaba disponible para ser parte de la redacción de la nueva Constitución, el "estadista" indicó que “eso lo resuelve el Presidente (pero) yo soy un disponible para lo que pueda servir… Si eso ayuda, obviamente no me voy a negar, yo quiero a Chile, por eso me metí a hacer estas cosas”, concluyó.

Sobre el rechazo hacia la propuesta constitucional, el exmandatario explicó que “creo que la asamblea constituyente no escuchó al Presidente Boric, que a los tres días de ser elegido se dirigió a la asamblea y les dijo ‘no quiero una Constitución partisana’. Creo por desgracia, que es una Constitución muy partisana”.

Finalmente, explicó que “hay una tendencia respecto al Gobierno cuando tiene que ver una Constitución y los que la hacen, en qué medidas quieren poner temas que son propios de políticas públicas, como normas constitucionales. Y este es un tema que es conveniente separa ambas cosas”, cerró.