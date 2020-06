Ricardo Lagos nuevamente defendió la gestión del Presidente Piñera

El ex Presidente Ricardo Lagos se refirió a la constitucionalidad de los proyectos presentados en el Congreso, asegurando que se debe "seguir las reglas" en la política.

El ex Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, fue entrevistado por Icare donde manifestó que actualmente "la política está muy mal, nos falta encontrar el alma de Chile y expresar esa alma en una forma en que nadie va a quedar 100 por ciento satisfecho (...) pero tenemos que encontrarla entre todos".

"Sin seguir las reglas del juego, ¿cómo nos entendemos?, ¿El que grita más fuerte, el que hace tweets más fuertes? Se necesita un líder que guíe", recalcó.

En relación con la pandemia causada por el Covid-19, Lagos manifestó que "lo que nos falta es tener una mirada más amplia de como ha cambiado el mundo y como para nosotros esta crisis va a ser más difícil".

"Esta crisis tiene una característica que ninguna de las otras crisis ha tenido, que es la perdida de la capacidad productiva del país", añadió, indicando que la recuperación "nos tomará tres o cuatro años".

Rol del Gobierno en la pandemia

Lagos aseguró que el Presidente Piñera "creo que hizo toda la parte hospitalaria espléndida (...) lo único malo fue que en enero no llamó a los centros de salud pública para preparar a la población. Se olvidó de la prevención".

"Yo creo que el ministro Briones tiene una cualidad muy importante, que es empatía. Más que eso, tiene clara conciencia que esto es por 20 o 24 meses y que después deberá hacer nuevos esfuerzos", agregó.

"Se va a tener que gastar mucho más para la verdadera activación. Él tiene la capacidad para hacerlo, no tengo la menor duda", indicó.

El ex Presidente sostuvo que "a ratos tengo la impresión de que no se escucha lo que dice la oposición (...) me gustaría que fuera una oposición dispuesta a colaborar y me gustaría que el Gobierno estuviera dispuesto a escuchar y creo que el ministro Briones está escuchando en serio", cerró.

Estallido social y coronavirus

Junto a esto, Lagos dijo que "hay muchas razones para salir a protestar (...) tenemos un doble desafío en Chile, la pandemia que nos llega del mundo y los que teníamos de antes".

Sobre el origen del descontento social, el ex Presidente planteó que "se fueron acumulando un conjunto de elementos que ahora empezaron a emerger. Hubo crecimiento económico, mejoramiento en los ingresos por habitantes (...) el que ya dejó de luchar por la pobreza tiene otras demandas y esas son para el Estado, para la sociedad chilena".