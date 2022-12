Ricardo Lagos no descarta la idea de ser el "gran" experto en la Nueva Constitución

El expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, habló el pasado miércoles sobre la idea de integrar el panel de expertos que acompañe al Consejo Constitucional, de cara a la creación de una nueva Carta Magna para Chile.

Tras una actividad en la Universidad de Chile, la exautoridad, de 84 años, no descartó que pueda participar en la instancia, señalando que como ex Jefe de Estado, siempre está dispuesto a colaborar.

Ricardo Lagos.

“Tengo una norma como expresidente, si hay alguna circunstancia por la cual alguien quiere saber mi opinión, independiente de lo que sea políticamente -y que crea que sirva lo que pueda decirle- se lo voy a decir”, aseguró.

“En ese sentido, cada una de las personas que me han sucedido, tanto la expresidenta Bachelet como el expresidente Piñera, me han llamado para solicitar opiniones, se las he dado (...) creo que ese es el rol de una persona que ha desempeñado un cargo de cierta importancia y que a lo mejor tiene algo que aportar”, agregó el expresidente chileno.

Al ser consultado sobre la posibilidad de integrar el panel de expertos, este se preguntó: “¿Quién es uno para descartar?” y explicó que “esas cosas se ven una vez que se producen. Nadie puede dudar de mi disposición a colaborar de la mejor manera”