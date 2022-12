Ricardo Lagos destrozó la manera en que se maneja el país en seguridad y delincuencia

El ex Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, estuvo presente en el encuentro organizado por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, en donde buscan encontrar solución a la actual crisis que se encuentra viviendo en nuestro país. En este contexto, es donde el exmandatario realizó un duro análisis sobre la contingencia nacional.

En primera instancia, aseguró que “la situación del país es triste. La reflexión es aún más triste: Chile no está a la altura de lo que fue”.

“Cualquiera que tenga un amigo en el extranjero le va a preguntar: ¿y qué les pasó a ustedes los chilenos? ¿En qué momento se plasmaron? ¿En qué momento se empezaron a gastar lo que no tenían?”, expresó exmandatario de la Concertación entre el 2000 y el 2006.

Además, expuso que “Chile posee tres problemas estructurales que darles solución. El primero es el constitucional; el segundo es la inflación económica. Y, el tercero y último, es la seguridad ciudadana”.

En la misma línea, habló sobre la falta de acuerdos políticos para crear un nuevo proceso constituyente: “No podemos tener veintitantos partidos políticos. Es irreal, pero lo que es peor, obliga a la pequeña política. No puede ser que en la nueva Constitución no exista una definición clara”.

“(Lo que se debe hacer) es que los partidos deben tener 5%, 6% o 7% de apoyo, sino se disuelven”, explicó. Finalmente, el "gran estadista" abordó el alza en la delincuencia. “Cuando usted ve a un joven de 14 años que acribilla a balazos a otro, bueno… Todos sabemos que hoy hay sicarios en Chile, lo que no sabía es que podía haber sicarios de 14 años, qué drama, ¿no? Qué drama”.