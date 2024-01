Ad portas de cumplir 86 años, el expresidente Ricardo Lagos anunció a través de una declaración compartida en YouTube que se retira de la vida pública, y que ahora "comienza un período de transformación en mi forma de contribuir desde un espacio más íntimo atento siempre a los desafíos que Chile y el mundo tienen por delante".

Comparto con ustedes esta declaración con la que me retiro de la vida pública. A mis 85 años comienza un período de transformación en mi forma de contribuir desde un espacio más íntimo, atento siempre a los desafíos que Chile y el mundo tienen por delante https://t.co/4pom2KKUU1 January 30, 2024

En el video compartido en redes sociales, el exmandatario señala que "próximo a cumplir los 86 años, he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me han ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas como está a la vista, han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión".

Tras esto, el militante del PPD señaló que "creo entonces que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública. Es un cambio en mi vida. Es un capítulo nuevo que se abre. Es un periodo de transformación en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor que construyamos entre todos".

Por otro lado, Ricardo Lagos dio a conocer que su Fundación Democracia y Desarrollo, "donde he desarrollado mis actividades después que dejé la presidencia, cambia de lugar a un lugar que es más pequeño, pero continúa con la misión que hemos tenido siempre".

"El mundo de hoy, todos lo sabemos, está viviendo un cambio epocal de enormes transformaciones. La revolución digital todavía no se expresa en toda su magnitud, pero los cambios sociales, económicos, políticos que implica, se están desarrollando aceleradamente", agregó.

En este sentido, sostuvo que "es necesario hacer muchos esfuerzos para cambiar el rumbo y retomar un camino más auspicioso para la humanidad". "Deseo que en nuestra historia nacional, tanto regional como global, sea un relato compartido en la que seamos capaces de encauzar pacíficamente los desacuerdos y aspirar a un futuro justo, solidario, libre y democrático", añadió.

