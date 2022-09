Ricardo Guzmán Pereira reveló por qué lo sacaron de la U de Chile en su mejor momento

El ex mediocampista de la Universidad de Chile, Ricardo Guzmán Pereira, habló sobre su paso por nuestro país, donde analizó el presente de los azules, que luchan con el descenso, y de la confianza que tiene en el entrenador Diego López, quien tiene la misión de evitar el retorno de la U a la Primera B.

El jugador uruguayo, de 31 años, que es parte de Agropecuario en Argentina, tuvo una abrupta salida del elenco universitario. Pese a que ganó 3 títulos junto a los azules, fue sacado del plantel repentinamente por el argentino Sebastián Beccacece, quien llegó en 2016.

En conversación con Directv el mediocampista señaló sobre su paso por la U: "Fue uno de mis mejores momentos en lo deportivo, me fui mal de Universidad de Chile, no pensaba irme así, pero disfruté mucho estando en el club. Mi salida fue un tema de gustos, cuando llegó Beccacece me hizo jugar sólo una fecha".

Sobre el presente del cuadro azul, Guzmán Pereira indicó: "Cuando estás en esa racha que las cosas no salen, todo se vuelve cuesta arriba. Hubo una pandemia de por medio, cambiaron los presupuestos y ahorraron en incorporaciones y no se dieron cuenta de que pierden en lo deportivo".

El uruguayo conoce de cerca al actual técnico de los azules y por lo mismo dio indicios de lo que el charrúa podría lograr con la U: "Con Diego López fuimos bicampeones con Peñarol. Lo veo muy capacitado para dirigir a Universidad de Chile y revertir está situación. En equipos grandes no hay paciencia".