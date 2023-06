Revolución Democrática se querella en el caso Democracia Viva

Los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva por $426 millones han tenido en tela de juicio a Revolución Democrática y al Gobierno, al ser un partido importante para el Frente Amplio.

Desde RD decidieron tomar cartas en el asunto y presentaron una querella contra todos quienes resulten implicados en el caso.

El presidente del partido, el senador Juan Ignacio Latorre informó que la acción judicial “no va con nombre y apellido porque acá podemos entender que hay una red de gente que tiene información y podría estar vinculada”.

En esa misma línea, agregó que fue una decisión colectiva que tiene como finalidad hacerse parte de la investigación. “Esperamos también la mayor diligencia”, agregó, quien además puntualizó que la fundación en la polémica no es parte de RD, sino que “son militantes que armaron esta fundación” y que, en caso de existir delitos involucrados, “no van a tener cabida en nuestro partido, caiga quien caiga”.

“En una primera etapa no teníamos todos los antecedentes y la información que teníamos es que estaba todo en regla (…) este trato directo con fundaciones yo creo que hay que revisar, como política de Estado”, señala Latorre.

El presidente del partido además agregó que “acá hay sospecha de corrupción, de una organización que se forma y que tiene muy poco tiempo de existencia y que empieza a buscar convenios con el Estado”.

Te puede interesar: Diputado Socialista pide al Gobierno poner suma urgencia a proyecto de ley contra microbasurales

Ministro Jackson defendió a Revolución Democrática

Giorgio Jackson también reconoció el daño que le está haciendo esta polémica al partido, y que además está salpicando al Gobierno.

“Ha sido súper doloroso porque dentro de las mismas cosas que nos congregaron en RD tienen que ver con la lucha a los episodios de corrupción”, comentó a T13 Radio el secretario de Estado.

El ministro de Desarrollo Social y Familia explicó porqué los días anteriores no había sido tan tajante con sus declaraciones. “A medida que uno toma más información uno puede ser más categórico en las declaraciones que uno va emitiendo, pero la verdad es que las declaraciones que he visto, al menos del órgano partidario en el que participo, me representan porque lo que tenemos que hacer es generar tolerancia cero a este tipo de situaciones”, señaló.