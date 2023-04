Revista Time eligió a Pedro Pascal como una de las personas más influyentes del mundo

El querido actor nacional, Pedro Pascal, fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time. La directora, actriz, productora y guionista, Sara Paulson, fue quien estuvo a cargo de este perfil, quien también es una de sus grandes amigas en la industria.

El protagonista de The Mandalorian fue seleccionado en la categoría de “Artistas” sino que en “Ícono” junto a destacadas figuras como Salman Rushdie, Ke Huy Quan y Jennifer Coolidge. Sobre las razones para incluir al chileno en este importante listado lanzó su particular opinión, donde valoró su humildad y compromiso. Además se centró en el éxito que ha conseguido en el último tiempo.

Pedro Pascal.

“Es todo el maldito asunto. Lo siento, ninguna otra palabra servirá. Y no soy parcial, a pesar de saber durante 30 años lo que todos ustedes acaban de entender acerca de Pedro: no estoy presumiendo, simplemente tuve la suerte de haber tenido su número de teléfono durante toda mi vida adulta (Y no, no te lo daré)”, dijo.

“Lo que te daré es la garantía de que todo lo que esperas que sea, ÉL LO ES: poderoso, conmovedor, hilarante, tonto, capaz de tener las conversaciones más profundas, dispuesto a sujetarte el cabello cuando estás enfermo y poner sus hombros anchos para apoyarte. No es un producto, es real”, cerró.