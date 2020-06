Revista científica determinó las veces que se debe lavar la ropa para evitar el Covid-19

Además, detallaron si es necesario lavar las prendas cada vez que se sale del hogar.

Hace unas semanas atrás, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), entregó algunas recomendaciones para el lavado de la ropa frente a la pandemia del Covid-19.

La institución recomendó usar la configuración más cálida de nuestras máquinas y ojalá el secado también sea a altas temperaturas, ideal secadora o a todo sol (algo complicado para esta época del año).

Sin embargo, un nuevo estudio de The New England Journal of Medicine, aclaró que el virus puede permanecer en el aire hasta tres horas, aunque tampoco está cien por ciento comprobado, y algo similar ocurre con la ropa, debido a que las superficies son irregulares y dependerá del material de confección.

“Se puede pensar que un material como la ropa se parece más al cartón”, indica Armand Dorian, director médico del Hospital USC Verdugo Hills, a Los Angeles Times, esto porque en la ropa vestir hay fibras absorbentes que pueden lograr que el virus se seque más rápidamente.

En términos de tiempo, podríamos hablar de ocho horas, tomando como referencia cuánto vive el virus en cartón.

El mismo doctor comenta que para aquellas personas que tienen contacto directo con pacientes COVID-19 o trabajan en entornos de alto riesgo, la recomendación es siempre lavar la ropa apenas se llegue a casa.

No obstante, para las personas que solo salen de su vivienda para ir al supermercado, por ejemplo, no es tan necesario lavarla, eso sí, tomando en cuenta que siempre se respetó el distanciamiento físico y no se rozó ni se apoyó en superficies que puedan haber estado contaminadas.

“El virus no saltará de la ropa e infectará a nadie. La única forma en que el virus puede infectar a la siguiente persona es si este toca la ropa del otro y luego utiliza sus manos para tocarse los ojos, la nariz o la boca“.

Aun así, es recomendable que cuando llegues a tu casa al menos te cambies la primera capa de la ropa, la desinfectes o la dejes en otro espacio de la casa, el patio o balcón, por ejemplo, al menos durante ocho horas.

En el caso de los zapatos, sí hay diferencia, puesto que sí entrarán en contacto con el suelo, lo que según Dorian, es un área de contaminación potencial.

Por eso, la recomendación es cambiarse siempre de zapatos antes de volver a entrar a nuestra casa y desinfectarlos con alguna solución.