Revisa las 16 fáciles cábalas que puedes hacer para recibir el 2023

El 2022 fue un año de altos y bajos para todos y todas, ya que debimos enfrentar los golpes de la crisis económica que mantiene a nuestro país con una alta tasa de inflación. Es por ellos que los supersticiosos ya están pensando en sus cábalas de año nuevo, para que 2023 les dé lo que necesitan.

Comer uvas, lentejas, dar una vuelta a la manzana con maleta (sin olvidar la mascarilla), poner un anillo en la copa, son solo algunos. Si tú aún estás en la duda sobre qué hacer, te dejamos un listado de cábalas que puedes realizar, entregadas por el actor Andrés Olea (Isla Paraíso) y otras de la cultura popular.

1.- Dinero o abundancia

Para la obtención de abundancia, es importante celebrar el Año Nuevo con alguna prenda de ropa dorada, ojalá una polera o camiseta. Esta prenda tiene que estar a la vista de los demás y en contacto con tu piel.

“Que tome la mayor cantidad de sudor posible y ponerla a secar sin lavar. Una vez seca, echarla a lavar junto a la ropa de cama y mantenerla el mayor tiempo posible al sol. También será buena idea usarla el día antes de una entrevista de trabajo o evento importante para la obtención de recursos”, aconseja Olea.

2.- Viajes

Es uno de los rituales más entretenidos. Hay que usar desde media hora antes de las 12 una mochila de viaje puesta en la espalda – o tomar una maleta-, y dar los abrazos con ella puesta; luego salir a dar una vuelta a la manzana con mochila y todo. Si tienes destinos claros que quieres recorrer, escribe en una cinta verde de papel o de tela “destino a …” con el nombre del lugar que deseas visitar. ¡Esperemos que puedas hacerlos! (maldita pandemia)

Si agregas libros, potenciarás los viajes de estudios; si colocas tu computador o herramientas, potenciarás los viajes de trabajo; si pones objetos típicos del lugar donde quieres ir, potenciarás los viajes turísticos, dice Olea.

3.- Salud

“Este es uno de los más difíciles de hacer porque generalmente implica purgar, y eso no suele ser muy agradable. Pero en el fondo se basa en comer durante toda la celebración mucha fruta o productos naturales que sean buenos para enfrentar aquello que me aqueja o me preocupa. Evitar el alcohol y las masas. Durante la ingesta murmurar mentalmente ‘que entre lo bueno y salga lo malo’“, aconseja Olea.

El actor dice que “si lo hicieron bien, entrará lo bueno, pero también implica que tiene que salir lo malo, por lo cual es muy probable que buena parte de la celebración del Año Nuevo, se lo pasen ocupando el baño. Aun así, es uno de los rituales más sanadores que existen”.

4.- Amor

Si tienes pareja y quieren potenciar la relación, un par de segundos antes de la llegada del Año Nuevo, deben poner un poco de miel en su boca y besar a tu pareja justo a las 12. Para los solteros que quieran encontrar un amor agradable y divertido deben untar la punta del índice en miel y frotar el dedo por la parte trasera de las orejas. Una vez hecho esto, deben pasar toda la noche divirtiéndose y riendo mucho para llamar un amor emocionante y divertido.

No hacerlo en ambientes aburridos o deprimentes, ya que pueden llamar una relación tormentosa y sufrida. Si quieren un buen amor no pueden pasar el Año Nuevo en ambientes que les resulten tóxicos o tristes.

5.- Planes y orden

Un ritual que es muy útil para que el año sea uno bueno, es limpiar muy bien la habitación. Cambiar el orden de los muebles, limpiar en profundidad el baño, sacar todo el polvo, botar toda la basura; mientras más purificado esté todo mejor.

Si tienes tu espacio de trabajo en casa, también será importante hacer esta limpieza y orden profundo, para que cuando termine el año, no queden pendientes y el 2020 llegue despejado, abundante, purificado y potente.

Otros ritos de la cultura popular:

6.- Lentejas

María José Urzúa, astrotarotista, recomienda a los supersticiosos que no quieren que les falte dinero, tener dos pocillos, uno con lentejas cocidas y otro con estas crudas. Según explica, después de dar los abrazos, debes comer una cucharada del primero de ellos. En tanto, el segundo es para llenar un pequeño sobre, en el que escribirás “yo soy prosperidad y abundancia”.

Lo sellas con scotch y lo dejas en tu billetera. “Esto significa dinero. Si pasas por un momento de apuro, sácalo y di ‘yo soy prosperidad y abundancia’. El lenguaje crea realidades”, señala.

7.- Ropa interior

Calzón de color amarillo: ayuda a la buena suerte. Te lo debes poner antes de la medianoche, por el revés, y antes de la 1 am debes darlo vuelta, explica Urzúa.

Calzón de color rojo: si quieres atraer el amor y encontrar pareja, debes usar uno, siguiendo las mismas indicaciones del anterior.

8.- Saludar a alguien del sexo opuesto

Tal como el calzón rojo, si lo que buscas es el amor, la primera persona a la que debes darle el abrazo de Año Nuevo tiene que ser del sexo opuesto.

9.- Dinero en el zapato, con laurel

Este nos ha resultado en Página 7. Lo que debes hacer es elegir un billete (no importa el monto), doblarlo en una hoja de laurel y colocarlo en tu zapato derecho. Luego, déjalo en algún lugar de tu casa, o en tu billetera. Otra opción es mantener el dinero amuñado en tu mano derecha cuando sea medianoche.

10.- Ropa blanca / ropa nueva

Si quieres atraer la buena salud debes usar ropa blanca; en tanto, si te gustaría renovar tu clóset, haz lo segundo.

11.- Uvas

Debes comer 12 uvas, una en cada campanada, las que simbolizan los meses del año y los proyectos que tienes para ellos. Cada vez que comas una, debes pedir un deseo.

12.- Vaso de agua

Si quieres botar los malos momentos vividos este 2020, a la medianoche debes tirar un vaso de agua desde la casa hacia la calle ¡Si vives en un departamento, procura no mojar a tus vecinos de más abajo!

13.- Escobillón

Si quieres eliminar las malas vibras de tu casa, entonces comienza a barrer desde la puerta hacia la calle justo a la medianoche.

14.- Intercambio de prendas

Si quieres superar los problemas que tuviste con tu pareja y hacer que la relación se fortalezca, intercambien su ropa cuando sean las 12.

15.- Papel quemado

Si no quieres que las cosas malas que te ocurrieron este año de pandemia vuelvan a ocurrir, entonces escríbelas en un papel y quémalo a la medianoche.

16.- Anillo en la copa

Si quieres que tu pareja te pida matrimonio este 2020, entonces coloca un anillo de oro en tu copa de champaña con la que harás el brindis.