Revelan video de sujeto que viajo en avioneta desde Santiago a Pichilemu a comprar jaibas

Un sujeto residente de la comuna de Las Condes en la Región Metropolitana, viajó este pasado miércoles hasta el aeródromo Pichilemu en una avioneta con la intención de comprar mariscos en la capital de Cardenal Caro. A pesar de estar consciente de la situación de emergencia sanitaria por la que se encuentra atravesando el país, donde estaría violentando varios cordones sanitarios impuestos para combatir el avance del coronavirus.

La situación quedó totalmente registrada en un material audiovisual, donde se puede observar como el hombre es abordado por varias personas que se encontraban en el lugar.

Sin embargo, él aseguraba que no estaba violentando la cuarentena. "Tengo pasaporte sanitario". "No estoy paseando, vine a comprar unas cosas y me voy", aseguraba.

Mientras que, el alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova, aseguró que este hombre se había trasladado hasta el lugar, para nada más y nada menos que comprar "10 kilos de jaiba desmenuzada". Además el edil indicó que la comuna se encuentra con restricción sanitaria por lo que está prohibido el libre acceso para entrar o salir de la zona.

Al respecto el comandante Jorge Cortés señaló al medio Diario El Marino, que efectivamente el sujeto contaba con pasaporte sanitario y todos los papeles en reglas, pero que aún eso no le autorizaba a ingresar a Pichilemu.

Mientras que, la seremi de Salud (s), Daniela Zavando, comentó que “se ofició a la DGAC que informe todos los vuelos y tripulantes y pilotos que tomen este tipo de naves e infrinjan la normativa vigente”.

Cabe recordar que el viaje fue realizado el miércoles 15 de abril, cuando Las Condes aún se encontraba bajo cuarentena obligatoria, por lo que además se habría violado esta medida.