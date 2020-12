Revelan video de Mario Desbordes respaldando el Golpe de Estado en Chile

El ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, está en el centro de la polémica luego de revelar su opinión sobre las presuntas cartas presidenciales de la oposición, donde figuran el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y la diputada Pamela Jiles.

En una entrevista con Radio Cooperativa, el ex timonel de Renovación Nacional comunicó que no le gustan las opciones que había para llegar a La Moneda, teniendo en cuenta que siente que no tienen buenas ideas para Chile. El candidato a presidente apareció en un registro de hace un tiempo, el que dio de qué hablar de forma inmediata.

A su vez, se destacan sus palabras, cuando dijo que “Daniel Jadue está marcando bien, se ha consolidado y uno tiene que reconocer eso y prepararse y trabajar en función de eso. También Pamela Jiles, yo escucho a analistas que dicen que es algo volátil, que es como la espuma, que sube y que al poco rato baja, no, hace rato que viene marcando y eso es un tema que hay que tener presente”.

Por otro lado, sumó: “Yo no quiero que haya un gobierno de Daniel Jadue o Pamela Jiles. Los respeto en lo personal, en lo humano, pero no quiero que gobiernen, porque sus ideas no creo que son buenas para Chile y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo todo Chile Vamos para tener una primaria lo más potente posible y que salga el o la candidata que nos represente”.

Para cerrar, el mencionado también aprovechó la oportunidad para profundizar sobre su sector. De esta manera, Mario Desbordes manifestó que “Lavín no se ha desinflado, sigue estando bien y siendo el que más marca, el punto es que otros han crecido de manera sólida y eso no hay que esconderlo”.