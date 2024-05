Justo cuando iba al baño: Revelan último registro de adulta mayor antes de desaparecer en Limache

Este domingo se dio a conocer el último registro de María Elsira Contreras Mella (85), quien desapareció hace una semana. La adulta mayor fue vista por última vez mientras se encontraba en un almuerzo familiar con motivo del Día de la Madre en Limache, región de Valparaíso. El video fue difundido por Meganoticias y en este se puede ver el momento exacto en que ella se levanta de la mesa para dirigirse al baño del restaurante ubicado en el fundo Las Tórtolas.

En las imágenes se puede ver cómo otras sillas de la misma mesa también se encuentran vacías. Es decir, que María no se encontraba sola en el baño. Sin embargo, después de esto, es que la familia indica que la puerta del sanitario se encontraba cerrada. Ante eso, la mujer habría decidido salir por la puerta trasera del baño. Desde allí es cuando se perdió su rastro.

La principal teoría hasta el momento es que María Contreras se habría precipitado a las aguas del canal Waddington. Dicho lugar se encuentra a solo 140 metros del estacionamiento del restaurante, por donde transitó la mujer después de ir al baño. Por su parte, voluntarios de Bomberos y personal de la Policía de Investigaciones (PDI) "barrieron" completamente dicho canal tras ser drenado. Sin embargo, el rastreo no ha dado ningún indicio del paradero de la mujer hasta ahora.

Familia de adulta mayor mantiene la esperanza

Si bien el estado de la investigación mantiene preocupada a su familia, al mismo tiempo los tiene esperanzados, segùn comentó al citado medio la nieta de la mujer, Carla Hernández. "Igual tenemos una luz de esperanza de que mi abuela esté viva en otro lugar y quizá nos esté escuchando hoy día y que aparezca pronto", dice Carla, basándose en las otras hipótesis que como familia tienen respecto de la desaparición de María.

Dentro de estas teorías, Carla explica que "ella podría haber salido del fundo, pero no por la puerta principal, sino que tendría que haber subido e ingresado por una puerta aledaña (...) no sabemos si sola o acompañada. También podría haber salido en un auto, aunque francamente es medio imposible porque se revisaron las cámaras y los autos que salieron cuando ella se perdió iban casi llenos".

Por otro lado, el hijo de María, José Luis Hernández, también se sumó a las palabras de Carla. Aseguró que pese a las pocas novedades, la esperanza de todo el grupo familiar no se pierde. "En un principio no encontraron a mi mamá dentro del canal. Entre que te da una congoja porque no se encontró, pero también te da la esperanza de que esté en otro lado", dijo el hombre. También aseguró que como familia están "con el alma en un hilo" por la desaparición hace ya una semana de su madre.

