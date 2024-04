La alcaldesa de Santiago Irací Hassler se refirió a su rol como jefa comunal en el programa Las Monas y fue consultada sobre un supuesto video del Estallido Social en el que se le vía manifestándoselas en contra del expresidente Sebastián Piñera. En el video vitalizado por redes sociales se vio a un grupo de personas realizando cantos en contra del presidente en el Paseo Ahumada y se supone que una de las presentes es la edil.

A pesar de que Hassler desmintió haber participado en esa manifestación a inicios del 2022, el video aparece cada cierto tiempo en redes sociales. "No soy la mujer que aparece en el video (y no tengo tanta habilidad corporal como ella). Paremos las fake news", escribió en ese entonces la política que dijo estar cansada de aclarar lo mismo.

¿Qué dijo Irací Hassler sobre el video?

En el programa de Youtube ya mencionado, el cual conduce la periodista Josefa Barraza y la militante de RD, Valeria Cárcamo, Hassler habló sobre su cargo en la emblemática comuna. “Tenemos mucha responsabilidad, muchas dificultades, obviamente, que se asumen con responsabilidad y seriedad, pero eso no significa que nos vayamos a amargar. Y les molesta a algunos, ah”.

En medio de la conversación Barraza le recordó a la alcaldesa. “En redes sociales siempre (están) atacando, incluso difundieron un video falso donde supuestamente había una mujer que se parecía a Irací bailando”. “Lo he intentado, pero no soy yo. Y hay gente que dice como ‘dice que no es, pero sabemos que sí es’, y es como ‘no soy’”, respondió Hassler.

Sin embargo, aclaró que estaba agotada del registro y las mentiras sobre él. "Al principio me lo tomaba más para la risa, pero es persistente ese video. Para mí es muy evidente que no soy yo, pero como que hay gente que dice ‘aunque diga que no es, yo creo que es’”, contó. “Es que quieren instalar eso. Todo lo que pase lo responsabilizan con Irací, porque es muy importante para la oposición atacar la alcaldía que es una de las más importantes en el país” cerró sobre el tema Cárcamo.