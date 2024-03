Los hijos mayores de Nabila Rifo se encuentran enfrenetando a la justicia por el asesinato de Ignacio Gerardo Bañares, quien era la pareja de su madre. Recordemos que en el 2016, Rifo fue atacada por su expareja Mauricio Ortega quien le arrancó los ojos tras una discusión, transformándose Nabila en un símbolo en contra de la violencia hacia la mujer, es por esto que este nuevo caso de violencia generó gran repercusión.



La riña que generó la muerte del nuevo novio de Rifo se inició el uno de febrero a eso de las 21:17 hrs y finalizó 15 minutos después, luego de que los hijos de la mujer le propiciarán 30 golpes a Bañares, según Fiscalía 13 de esos golpes fueron con un bate de béisbol y 17 con una manopla. Cabe mencionar que para la investigación, la Policía contó con un video en baja calidad de un minimarket que estaba al frente del domicilio.



¿Qué declararon los hijos de Nabila Rifo?



La propia Rifo explicó que esa tarde noche su pareja llegó borracha y tirando piedras hacía la casa donde la mujer vive con sus hijos. En concreto la mujer le contó a la PDI que el hombre decía: “Quiero buscar a mi mujer”. Tras la golpiza, los jóvenes de 17 y 20 años se habían fugado del lugar, sin embargo a la mañana siguiente uno de ellos decidió entregarse en la Primera Comisaría de Coyhaique y confesar el crimen.



En su confesión explicaron que la golpiza fue en defensa propia y que desde hace meses venían presenciando un historial de violencia. Incluso se reveló que J.T.R de 17 años le presentó al hombre a su mamá para que los ayudara con el arreglo de un vehículo, rápidamente los jóvenes formaron un lazo de amistad con el sujeto y su madre comenzó a salir con él. “Luego llegó a algún acuerdo con mi madre y se empezó a quedar en la casa, no se fue más”, declaró el joven.



El joven, prefería pasar más tiempo fuera de su casa, sin embargo por su hermano mayor, Luis Felipe supo que el hombre había roto la puerta de su casa con un cuchillo. “Una noche mi madre discute con Gerardo por la cantidad de leña que le estaba echando a la estufa. Él le grita algo, como una insolencia, y luego se le acerca y le da un combo en la guata. No lo vi, pero escuché a mi madre que se quejaba”, relató.



“Él siempre actuó igual. Mi madre me contó que en la calle varias veces la golpeó con patadas o combos que a ella le dolían, pero no lo denunció. Yo nunca vi esos episodios, sólo me los contaron”, añadió en su declaración según BioBío. Además aseguró que la noche del crimen el hombre lo golpeó en el brazo con una roca.

“Debido a la adrenalina, la situación que estaba viviendo, sumado a que pensaba que si no me defendía Gerardo me podía matar. Es que le di una gran cantidad de golpes con la manopla, todas en el rostro y cabeza”, aclaró.