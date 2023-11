Durante la jornada se dio a conocer la indignante noticia de que, el alcalde de Renaico habría arreglado todo para encontrarse con vacaciones y gozar de sueldo mientras está prófugo.



Recordemos que el edil fue formalizado el viernes pasado por abuso, violacion y aborto. Tras esto debía encontrarse en prisión preventiva mientras dura la investigación, sin embargo hasta ahora no se conoce su paradero.



Alcalde de Renaico estaría con vacaciones pagadas



Constanza Arriagada, administradora municipal de la comuna en cuestión, señaló para el consejo de la comuna que el alcalde pidió días libres el pasado 30 de octubre, los cuales comenzaron a correr desde este lunes 6 de noviembre.



Así mismo agregó que dejó todos los papeles firmados previó a su formalización. Esto quiere decir que se encuentra con goce de sueldo.



Cabe mencionar que la PDI, a solicitud del Gobierno emitió una alerta roja internacional en contra del jefe municipal, para dar con él lo antes posible.



“¡Pero por qué se lo entregan!”. “¡Pero si está prófugo! De verdad no entiendo. Eso ni siquiera merece consulta”, reclamaron los presentes en el consejo.



Bajo esta misma línea la administradora señaló que “a mí me dejaron ese documento y yo tengo que ver con la persona que corresponde si eso corre o no corre. No soy yo la persona que define o que dice ‘no, yo no le voy a otorgar las vacaciones’”.

Nunca se olviden, que el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, fue militante de la CAM y participó en atentados incendiarios en el sur.



El mismo que ahora está profugo de la justicia por denuncias de abuso sexual y violar a mujeres. pic.twitter.com/5Oa7BfNgZB — El Capi 🇨🇱 (@Caplevi1540) November 8, 2023