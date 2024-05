Lo había borrado: revelan polémico video del presidente de Familias Duchenne

A través de redes sociales se viralizó un video del presidente de la fundación Familias Duchenne, Marcos Reyes criticando a Fernando Jara, quien inició una caminata desde Arica hacia La Moneda para recolectar el dinero para su hijo de un año y ocho meses que tiene la misma enfermedad de Tomás Ross. El registro salió a la luz, luego de que el padre de Dante publicara un video respondiéndole.

"Camila lo hizo en el sur, yo lo voy a hacer acá en el norte por Dante y por todos los niños. Hay que hacer algo, voy a hacer la caminata solo. Soy de Antofagasta, empecé esta caminata desde Arica. Estoy representando a todos los niños del norte que también necesitan el tratamiento (...) Esto no es competencia, al contrario, es una unión que necesitamos como país” señaló Fernando al iniciar la caminata.

¿Qué dijo el presidente de Familias Duchenne?

“Nos comunicamos con el papá de Dante en algún momento de nuestra caminata para invitarlo a nuestra corporación y conocer su caso, lamentablemente declinó esta invitación, por tanto, respecto de su hijo, desconocemos cuál es su real diagnóstico” señaló. Para luego agregar que el millonario medicamento no estaba disponible para niños tan pequeños.

“Respecto de su caminata para poder conseguir el medicamento que requiere también Tomás, la verdad es que podemos decir dos cosas: primero, el medicamento no está aprobado para la edad que tiene Dante, y el primer paso para saber si es elegible para esta terapia, es un examen de anticuerpos que se realiza en Estados Unidos, por tanto también desconocemos si él realizó este paso. Si no, la verdad es que no tiene mucho sentido su caminata en este momento, tampoco por su edad” agregó.

“Esperamos que más papás no se sigan sumando de esta manera, porque lo que estamos haciendo con Camila para evitar que esto vuelva a pasar. Llamamos a la comunidad a ser responsables frente a los diagnósticos que tienen con sus hijos y evitar realizar acciones que pueden empañar a los demás” cerró. “Me da lata el egoísmo, las palabras de esta persona. La inyección es desde los 4 años a los 5, pero yo me enteré ahora que es pequeño. Sí, Dante va a cumplir dos años, pero yo no voy a esperar" se defendió Fernando.

