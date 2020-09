Revelan ordinario insulto de Patricia Maldonado contra Giorgio Jackson en "Las Indomables"

El diputado de Revolución Democrática fue "destrozado" por la cantante nacional en su programa de YouTube.

Luego de conocerse la sanción de la Comisión de Ética de la Cámara Baja contra Giorgio Jackson por mentir respecto a la donación de su sueldo, se generó una ola de comentarios en contra del diputado en redes sociales.

Tras viralizarse la noticia, hubo un par de mujeres que no esperaron y decidieron lanzar "toda su artillería" contra el parlamentario.

La cantante Patricia Maldonado y la actriz Catalina Pulido se refirieron al tema en su programa de YouTube, "Las Indomables", donde se abalanzaron con graves insultos en contra del ex dirigente estudiantil.

“Este pelado es muy cara de raja”, dijo Paty Maldonado. Una opinión que compartió Cata Pulido. “¡Mentiroso!, pelado. Me carga la gente mentirosa. Paty, no la soporto. O sea, te llenas los bolsillos de plata, andas diciendo que estás en favor del pueblo, de la igualdad y mientes para seguir llenándote los bolsillos de plata. Eres asquerosamente nauseabundo“, agregó la ex actriz.

Sin embargo, Paty fue más allá con los insultos. “Oye cara de caca… Oye cara de caca, no puedes ser tan julero. ¿Cómo inventas que donas tu sueldo? ¿Qué fumas? ¿Te fumas los calcetines? Porque si te fumas los calcetines para hablar huevadas”, expresó la ex Mucho Gusto.

“Lo más terrible es que hay pelotudos y pelotudas que creen. Ahí tienen una prueba de que es un farsante, un mentiroso, un cuentero, un charlatán por decir lo menos“, cerró.