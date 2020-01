Revelan nuevas imágenes del accidente de Kobe Bryant

El sitio estadounidense TMZ compartió fotos que tomó un ciclista pocos minutos después de la caída del helicóptero.

Cabe recordar que sigue la investigación para conocer las causas de la caída del helicóptero que provocó la muerte de nueve personas, entre ellos Kobe Bryant y su hija Gianna.

El sitio estadounidense TMZ dio a conocer una imagen tomada por un ciclista de montaña que, según su relato, la capturó pocos minutos tras la caída de la nave.

"Estas fotos fueron tomadas por un ciclista de montaña que estaba en un sendero cercano cuando el helicóptero se estrelló contra la ladera alrededor de las 9:45 am del domingo. El motorista dice que tomó las fotos a las 9:49 am... Lo que explica por qué las llamas son tan intensas en estas fotos", publicó el medio.

MIRA LA IMAGEN ACÁ:

El sitio estadounidense TMZ compartió fotos que tomó un ciclista pocos minutos después de la caída del helicóptero.

Kobe Bryant Had Father/Daughter Date With Bianka Day Before Death https://t.co/2yb4xeXMTI