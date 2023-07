Revelan los mensajes con los que ex funcionaria denuncia por acoso sexual a alcalde de San Pedro de la Paz

Javier Guiñez, alcalde de San Pedro de la Paz, está siendo denunciado por una exfuncionaria de la municipalidad de acoso sexual. Entre los antecedentes se revelan mensajes entre ambos.

Javier Guiñez

Los abogados de la mujer presentaron ante el Juzgado del Trabajo una serie de pruebas que respaldan la acusación, entre ellos mensajes de WhatsApp que ambos se enviaban.

Según la resolución dictada por la jueza del Trabajo, Valeria Garrido, ante la falta de magistrados en el tribunal, fue necesario reagendar para el próximo 24 de julio la audiencia de preparación del juicio en el caso de Elisabet Vega, quien denunció por acoso laboral y sexual al alcalde sureño.

Cuando llegue esta instancia, ambas partes tanto la demandante como el jefe comunal Javier Guiñez, deberán presentar las pruebas que llevarán al juicio.

Con estas pericias, el Juzgado del Trabajo deberá decidir si efectivamente se acreditan o no los hechos por los cuales la ex empleada municipal exige el pago de 46 millones de pesos.

Entre los antecedentes entregados al tribunal y a los cuales accedió el medio Radio Bío Bío, se revelan los mensajes a través de WhatsApp, en los cuales se evidencian los encuentros entre Javier Guiñez y la funcionaria a las 9 y media de la noche en el edificio municipal.

También, se revelan cenas en restaurantes, previas a reuniones acordadas en el edificio consistorial.

Revelan los WhatsApp del alcalde

Los primeros mensajes son correspondientes al 30 de junio de 2022

-Elisabet Vega: Buenas tardes Javier, ¿cómo está?, ¿cómo se ha sentido?

-Javier Guiñez: Hola Eli siento mucho mejor, espero volver pronto, estoy muy contento por las últimas conversaciones que hemos tenido. Un abrazote

-Elisabet Vega : Qué bueno, cuídese y recupérese pronto que lo extraño.

Los siguientes WhatsApp revelados son del día 4 de agosto del 2022:

-Javier Guiñez: Eli, hola, y porque no estuvo con nosotros hoy y qué sucede mañana, o no la convocaron, me gustaría que estuviera en un acontecimiento tan importante y debe transmitirse.

-Elisabet Vega: Hoy no me convocaron, pero mañana estaré a primera hora mi querido Javier ahí firme!!

-Javier Guiñez: Mi niña yo la echo de menos y la necesito siempre mijita (sic).

-Javier Guiñez: Eso tenga lo presente siempre

-Elisabet Vega: Y siempre estaré ahí para usted!

-Javier Guiñez: Lo sé mi niña linda, ud sabe que ahora las cosas cambiaron

-Elisabet Vega: Así es y me tiene muy contenta y motivada eso

-Javier Guiñez: Y a ud la quiero siempre cerca mío, por(que) ud siempre me protegerá eso lo sé

-Javier Guiñez: Y hará que yo siempre brille amorcito mío

-Elisabet Vega: Tal cual como dice, yo estoy para protegerlo y ser luz para usted!! Con ayuda de mi Dios así será.

-Javier Guiñez: Sii mijita, así será. Dios ayudará, que así sea (sic)