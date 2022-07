Revelan los motivos del inquietante retiro de 700 Carabineros en seis meses

El exceso de carga laboral durante los últimos años y las ofertas recibidas desde el sector de la seguridad privada son parte de los argumentos para irse de la institución.

Carabineros

Una preocupante noticia afecta a Carabineros de Chile, luego que se diera a conocer que cerca de 700 funcionarios, entre oficiales y suboficiales, se han acogido a retiro voluntario tras cumplir sus 25 años de servicio durante el primer semestre de 2022, superando la cifra de 560 alcanzada en el mismo período de 2021. La salida de los uniformados, que suman más de 1.300 en dos años, llega en un momento en que también se registra una baja en las postulaciones que entre 2019 y 2020 bajó hasta un 57%, según detalló La Tercera.

Según el medio de comunicación, estas cifras aún no implican un impacto significativo en las filas de la institución que cuenta con más de 52 mil funcionarios, pero sí preocupa de cara a los planes del Gobierno para reformar la institución. Los uniformados que han escogido el retiro tienen distintos argumentos para dar un paso al costado, pero se repiten la incertidumbre ante dicha reforma y el plebiscito constitucional, el exceso de carga laboral durante los últimos años de conmoción social, y las ofertas recibidas desde el sector de la seguridad privada con mejores condiciones para convalidar la vida familiar.

“La gente se está yendo. No sabemos si vamos a estar intervenidos por el poder civil, si seguiremos existiendo o no. Los chats de los colegas están repletos de incertidumbre por el plebiscito, además los jefes no nos dicen nada”, explica uno de los oficiales retirados al medio.

Además, la carga laboral se ha visto incrementada notoriamente desde el estallido social y la pandemia del COVID-19, viéndose recientemente igual afectada por otras situaciones. “Con las nuevas disposiciones de reforzamiento en las calles, tenemos que estar casi todo el día fuera, expuestos a todo. Es cosa de ver lo que pasó con el cabo David Florido. ¿Alguien se acuerda de lo que le pasó a él hoy día? Nadie. Ya fue, ah, pero si hubiera sido al revés, ese mismo policía estaría preso”, dice el retirado policía, quien tiene a su esposa aún en la institución”, lamenta otro ex uniformado.

En este escenario, el aumento de un 51% de delitos durante este año en comparación con el anterior, los servicios privados han reforzado su reclutamiento de carabineros retirados. Por ello, como parte de la reforma institucional se contemplan medidas como “incentivos en la carrera policial” y “mejorar los salarios, principalmente en los grados jóvenes, y permitir permanecer más tiempo en actividad”.