Durante la formalización de Cathy Barriga por fraude al fisco, se destapó el caso de la contratación de una falsa periodista que recibió una millonaria remuneración durante el mandato de la también ex chica reality. La “periodista” en cuestión, llamada Andrea Monsalve, tuvo una fuerte discusión con Barriga que la obligó a dejar sus labores de lado, incluso hay varios personajes públicos que aseguran que la edil la golpeó en el rostro.

Cabe mencionar que Barriga quedó con arresto domiciliario total, imposibilidad de salir del país y comunicarse con posibles testigos del caso. Alejandra Valle aseguró que conversó en privado con Monsalve cuando esta habría sido agredida y le contó que efectivamente Barriga la había golpeado por celos.“Tenía oficina con ella y se puso celosa de Joaquín (Lavín) conmigo. No puedo contar qué más pasó, no tengo para pagar 1000 UF (pago en caso de romper el acuerdo de confidencialidad)”, señaló en “La Voz de los que Sobran”.



Nuevo relato sobre la cachetada que le propinó Barriga a su "periodista"



“Yo tengo un antecedente que es fidedigno. A Andrea Monsalve la encontró acá en Mega, la llevó para trabajar en Maipú y allá le pegó una cachetada”, expuso el exconcejal Erto Pantoja para el matinal de Mega “Mucho Gusto”. Así mismo complementó que supo esto porque Monsalve le contó lo ocurrido.



“Lo sé porque la Andrea me llamó por teléfono y me dijo ‘Erto, la alcaldesa me acaba de golpear, me dio una cachetada, ¿qué hago?’. Eso pasó. Estaba hecha mierda, absolutamente. Hablé con los concejales y me dijeron que no podíamos hacer nada, porque no teníamos la constancia de que había pasado”, explicó.



Por otro lado, Pantoja, quien también es actor, relató un violento asalto que vivió cuando era concejal de Maipú y le robaron su computador del municipio y otras de sus pertenencias. “Agarraron la llave, se llevaron mi billetera, el computador del municipio y el celular del municipio. Habían otras cosas, pero no les interesaron. Llegaron Carabineros, y cuando les relato la situación, me dijeron ‘su auto va a aparecer en Maipú", mencionó.