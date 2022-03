Revelan la nueva y millonaria deuda que tendría Mauricio Israel en Chile

Una nueva y millonaria deuda estaría afectando al comunicador nacional, Mauricio Israel, situación que no ha pasado desapercibida en el mundo de la farándula local.

Recordemos que el periodista huyó a Jerusalén en el año 2008 por mantener una deuda que alcanzaba los $270.000.000 de pesos a bancos, empresas y casas comerciales, siendo furor. Además, se emitió una orden de captura internacional y se notificó hasta la Interpol por él.

Ahora y con el pasar de los años, se revelaron detalles del nuevo caso que afectaría al panelista de Círculo Central. Debbie Valle, su ex esposa, sostuvo que: "De tener cosas nuevas, claro que las tiene, solo que son del mismo tema: plata. Yo, su ex esposa, lo afirmo y confirmo. Cambio de estrategia".

Cuando le consultaron si Mauricio Israel la dejó con deudas o temas monetarios que resolver, dijo: "Sobre ese tema de deudas quisiera esperar a que salga la entrevista de él (en Pero Con Respeto), que entiendo va a hablar sobre sus deudas y demases. Primero debe ser él quien hable. Asumo hablará con la verdad. Solo decir las cosas como son. Yo espero a que él hable, porque pienso que darle el beneficio de sincerarse es lo correcto".

"Porque alguna vez con las entrevistas que hicieron acá se dijeron cosas que no eran como las habíamos dicho. Yo quisiera ver la entrevista que él va a dar, porque entiendo que habla de sus deudas y según me dijeron hace un rato, dice que están pagadas", agregó.

Luego, habló con Cecilia Gutiérrez, a quien le confirmó que el hombre en cuestión aún tiene deudas con ella.

"A mí en la semana me contactó su ex señora Debbie, su ex señora colombiana. Ella asegura que él mantiene deudas todavía vigentes con ella, que son deudas importantes, entonces lamentablemente ella dice que no fueron canceladas que incluso en algún momento él la bloqueó, luego la desbloqueó, que no había podido comunicarse con él. Ella está esperando ver que es lo que dice en la entrevista mañana (lunes) como para ver si es que responde", lanzó Gutiérrez.

Finalmente, la periodista añadió: "Que dice, si sale a contar todo lo que ella pasó, porque ella cree también que el regreso a Chile de Mauricio Israel tiene que ver con eso, con las deudas que asumió con ella, en Miami".