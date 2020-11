Revelan la letra chica del segundo retiro de los fondos de pensiones

El oficialismo insistirá con sus indicaciones para "mejorar la iniciativa"; la oposición señala que son trabas.

Este jueves fue citada la Comisión de Constitución de los diputados para seguir analizando el proyecto del segundo retiro del 10% de dineros desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), iniciativa que impulsa la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles.

Recordemos que durante la sesión de ayer, el presidente de la Comisión, el DC Matías Walker, esperaba que la parte que permite el rescate sin límites a enfermos terminales y el rescate universal como el aprobado en julio fueran despachados para ser discutidos y votados en la sala de la Cámara Baja.

Sin embargo, solo el primero pasó el trámite y del segundo solo se alcanzó a dar el pase a una indicación que permite el pago de una vez y no en dos cuotas, como se hizo la primera vez.

Cuando Walker pidió a sus colegas seguir la discusión más allá de la hora de cierre de las 19, el parlamentario de la UDI, Juan Antonio Coloma no dio la unanimidad, aduciendo que no podía continuar en la reunión como estaba de manera telemática, por lo que la cita terminó y va a ser reanudada este jueves entre las tres y las seis de la tarde.

En esta oportunidad, los parlamentarios van a tocar las numerosas indicaciones presentadas al proyecto, que para la oposición son trabas y letra chica, y para el oficialismo son mejorías de una medida que coincide con la anterior en los montos de rescate voluntario: un máximo de 150 UF y un mínimo de 35 UF.

Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, reiteró en la Comisión que el Gobierno realizó reserva de constitucionalidad de la iniciativa, porque, a su juicio, el proyecto trata materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Ello significa que el Ejecutivo piensa recurrir al Tribunal Constitucional si este segundo retiro es aprobado en el Congreso, algo que el Presidente Sebastián Piñera no hizo con el anterior proyecto.

"No hay ninguna inconstitucionalidad ¿Cómo una reforma constitucional va a ser inconstitucional? De ninguna manera. De hecho, fue el propio presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, diputado de Renovación Nacional, quien declaró admisible y por tanto constitucional todos estos proyectos. Además hay que recordar que el decreto ley 3.500, que establece el sistema de capitalización individual y las AFPs, es una ley, no una norma constitucional. El sistema de capitalización individual no está regulado en la Constitución de nuestro país", explicó Matías Walker.

¿Cuáles son las indicaciones o la "letra chica" del proyecto?

Son varias las indicaciones para analizar en particular, pero las tres principales corresponden a Renovación Nacional y son las siguientes: