Revelan la enorme cifra de personas que no ha devuelto el dinero del Bono Clase Media

Cerca de 437 mil personas, en entre ellos 37 mil empleados públicos, presuntamente no cumplían con los requisitos para recibir la ayuda.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) realizó un balance de la etapa de verificación de requisitos para quienes recibieron el denominado "Bono Clase Media", donde cerca de 437 mil personas, en entre ellos 37 mil empleados públicos, presuntamente no cumplían con los requisitos para haberlo recibido.

El bono consistía en 500 mil pesos y se entregó a modo de ayuda por las consecuencias económicas de la pandemia.

El balance arroja que más de 88 mil personas ya han solucionado la situación después de los cuestionamientos masivos: algunos devolvieron el dinero y otros presentaron la documentación para acreditar que sí cumplían con los requisitos.

En tanto, 349.652 personas no han restituido el monto, incluyéndose a las personas que no presentaron antecedentes o que sí lo hicieron, pero que se determinó que no les correspondía recibirlo.

"No me atrevería a llamar a la gente tal como lo hizo él en su momento... Que aquí 'hay una posición de engaño y que esto debió verse en el Ministerio Público' (...) Por cierto que siempre, como en todos lados, podrían haber personas que se aprovechan de esto, pero claramente al hacer la auditoría había mucho desconocimiento" señaló Juan Apablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII.