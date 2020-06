Revelan la demanda laboral que perdió el recientemente nombrado ministro Alvarado

Cristina Sanhueza, enfermera del padre del recientemente nombrado ministro Secretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, estableció y ganó una demanda laboral contra el tras haber sido despedida durante sus vacaciones y no respetando los acuerdos laborales establecidos anteriormente.

“No puedo creer que este personaje, que no da la cara para enfrentar un Tribunal de Justicia, tenga la altura moral para asumir un cargo de esta magnitud", declara Sanhuesa al enterarse del nombramiento de su exempleador en el gabinete de Sebastián Piñera.

Se conoció que el secretario de estado, negó haber tenido vínculos laborales con la enfermera, escenario que fue desestimado por la justicia quien le dio la razón a la profesional de salud.

“A él lo ubicaba de nombre nomás, ya que trabajaba en el tema político. Yo soy técnico en enfermería y él me llamó para que cuidara a su padre que está postrado. Y lo cuidé por lo menos un año dos meses”, cuenta Sanhueza. Donde, además aclara que la relación laboral comenzó a finales del año 2017 y que durante la observación de los trabajos realizados por la persona a la que sustituiría, incluía labores del hogar, como aseo de baños y planchados.

“Yo trabajaba de lunes a viernes (…) Claudio, de las pocas veces que lo vi llegar el fin de semana, le daba un beso a su padre, estaba un minuto y se iba. A veces lo iba a sacar una vuelta en auto, cuando todavía podía movilizarlo”, indica Sanhueza, quien conformó parte de un equipo médico compuesto por un médico tratante, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional y dos tens. En el trabajo también, dice, compartió con dos asesoras del hogar.

La profesional de salud dice que su empleo se mantuvo de manera informal durante todo el período en que trabajó para Claudio Alvarado. Asegura que ella solicitó un contrato, pero que él se lo negó. Además, señala que no le pagaron sus cotizaciones y tampoco los aportes para su seguro de cesantía. “Me dijo que en algún minuto me iba a hacer el contrato, pero nunca fue”.

“Cuando asumió, prácticamente ya no tenía contacto conmigo, ahí la que le metió cosas fue la pareja. Yo creo que él se enteró que ella me echó de la noche a la mañana, no tengo idea, pero a mí Claudio nunca me dio la cara. Incluso acá no se presentó ni a la audiencia judicial, mandó a su pareja”, dice Sanhueza.

“El día viernes primero de marzo, doña Alejandra (Villegas) la llama por teléfono para solicitarle que acuda a su domicilio el día sábado a las 15.00 horas para conversar(…) le informa que don Claudio había decidido prescindir de sus servicios, ya que en sus dos semanas de ausencia, don Guillermo había estado muy tranquilo”, se puede leer en la demanda.

En el texto judicial, además, se alude a que la demanda presentada por Sanhueza, se sucedería a raíz de un aprovechamiento por el cargo de subsecretario que en ese entonces desempeñaba Alvarado.

Además de declaraciones presentadas por varios testigos del trabajo realizado por Sanhueza, se expusieron conversaciones de Whatsapp entre Cristina Sanhueza y el ministro Claudio Alvarado:

“Hola Cristina, transferí por ahora a su cuenta $260.000 quincena más apoyo parcial movilización, gracias, saludos”; “Transferencia ok, 280 mil, quincena más tres semanas traslado, gracias”; “Hola Cristina, le deposite 1 quincena de Enero incluido mitad de movilización total 270 mil, saludos, gracias”, fueron algunos de los mensajes expuestos.

Con base a lo expuesto, el tribunal determinó conceder la razón a la demandante, señalando que entre ella y Alvarado sí existió una relación de carácter laboral, entre el 5 de diciembre de 2017 hasta el 2 de marzo de 2019. Con todo, se ordenó al recientemente nombrado ministro al pago de $540.000 por indemnización sustitutiva de aviso previo, $540.000 por indemnización por años de servicios, $270.000 por recargo y $540.000 por remuneraciones y demás prestaciones entre la fecha del despido y la de su convalidación.

“Puedo entender vulnerar los derechos de alguien que te cuide una casa o un campo, pero no los de alguien que te cuida lo que se supone que para uno es sagrado como tu padre. A veces todavía me cuesta creerlo y eso que ya ha pasado un tiempo”, comenta Sanhueza.