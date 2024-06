“Soy un psicópata”: Periodista Ivonne Toro reveló cómo fue la aterradora confesión de Hugo Bustamante

Durante la jornada de este 8 de junio, la periodista Ivonne Toro fue entrevistada en Meganoticias Alerta. En la instancia, Toro entregó reveladores detalles sobre las conversaciones que tuvo con Hugo Bustamante, el denominado “asesino del tambor”. La comunicadora de Ciper Chile consiguió la confesión de dos nuevos crímenes que terminaron con el hallazgo -producido el viernes 7 de junio- de dos cadáveres en su casa de Villa Alemana, en la calle Covadonga.

“A él no le pasaba nada, lo único que le importa es cómo salir de eso sin ser descubierto, sin que, ojalá, encuentren el cadáver. Él solo piensa en él, nunca ve a la otra persona como persona”, comentó Toro sobre la personalidad psicópata de Hugo Bustamante.

En una de las entrevistas que tuvo la investigadora, quien escribió un libro y un reportaje al respecto, dijo que le preguntó al criminal si él “¿tenía culpa?”. Ante lo cual el hombre dijo que “no”, porque “sólo estaba pensando en cómo ocultar el cadáver”.

La periodista quiso saber si Bustamante “había matado a otras personas”, a lo que él reconoció que “eso no sale en ninguna parte”. Por su parte, el asesino de Ámbar Cornejo, siguió hablando con Toro ya que “valoró el haber sido tratado como una persona en todos sus encuentros con la comunicadora”.

“Yo le digo que sí, que él es una persona y considero que es una persona y que merece el respeto que merece una persona y también que eres un psicópata. Eres las dos cosas”, argumentó la profesional.

Finalmente, él confesó: “Yo estoy frente al espejo, me miro y digo: ‘Soy un psicópata’. Me has conmovido, te tengo un regalo’ (...) y antes de que yo diga nada me dice: ‘Sobre su pregunta, anote’, y me entrega estos datos. ¡Fue súper impactante!”, señaló la periodista.