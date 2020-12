Revelan inédita fotografía de Felipe Camiroaga junto a Gladys Marín en Cuba

La imagen despertó los sentimientos de toda la fanaticada del fallecido animador de Televisión Nacional de Chile.

La partida de Felipe Camiroaga en el año 2011 dejó a muchas personas con el corazón destrozado. Y es que la figura del animador marcó a muchos televidentes que lo veían a diario en el "Buenos Días a Todos" de TVN, donde llegó a las vidas de los chilenos con su humildad y valentía de decir las cosas sin miedo a las autoridades.

En esta oportunidad, la figura de Felipe vuelve a la palestra luego que el periodista Germán Valenzuela sorprendió a sus seguidores tras publicar una fotografía inédita del animador a 10 años de su muerte, y que nunca antes se había visto.

El mítico rostro de TVN aparece junto a Karen Doggenweiler y Gladys Marín, en Cuba, con el puño en alto, y en el contexto de la visita de la primera político extranjera invitada por Fidel Castro para dar una conferencia ante el pueblo cubano.

"Esta foto es única y nunca ha sido publicada. Felipe me la pidió mil veces y por esas cosas de la vida, nunca se la entregué. Hicimos un viaje a Cuba, acompañando a Gladys Marín, por primera vez un político extranjero era invitado por Fidel a hablarle al pueblo Cubano. Los derechos de esta foto son míos y no puede ser reproducida ni publicada en otro lugar, que no sea mi Instagram", expresó en Instagram.

A continuación, pueden ver la imagen: