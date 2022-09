Revelan el rostro de la supuesta amante de Cristián de la Fuente en México

Uno de los temas más comentados esta semana en la farándula nacional e internacional fue el insólito video del actor, Cristián de la Fuente, besando a otra desconocida mujer. Obviamente las especulaciones respecto a la identidad de la señorita se multiplicaron en redes sociales, especialmente en las tierras aztecas, donde ocurrió el episodio de infidelidad.

Hasta las últimas horas, la única pista había sido aportada por el propio actor de 48 años, quien indicó que se trataba de una joven. “Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, afirmó el intérprete.

“Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”, agregó.

A través de redes sociales, la influencer de espectáculos Chamonic3, se refirió al tema y publicó una imagen que, supuestamente, corresponde a la mujer que se habría besado con el actor chileno.

“Me cuentan que ella es la chava que se ve en el video con Cristián de la Fuente, se llama Monserrat, tiene 33 años, es mexicana. Me dicen que ese día del video (15 de septiembre) se conocieron y que desde ese día se seguían viendo y hablando, hasta ayer que salió el video. Que el fin de semana del 16 de septiembre se fueron a Valle de Bravo juntos”, afirmó la comunicadora.

Además, aseguró que “al parecer él está separado de su esposa. Yo solo soy el vínculo jajaja veremos , tiempo al tiempo. Cabe destacar que la chica borró su Facebook y su cuenta de IG es privada”.