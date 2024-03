Pese a su arremetedora aparición la temporada pasada en Colo Colo, lo que incluso le significó ser comprado por el Udinese Calcio, este año Damián Pizarro parece haber perdido terreno en el Cacique, y ahora dieron a conocer una de las razones por las que no estaría siendo considerado por el técnico Jorge Almirón.

Así es, el delantero de 18 años finalizó el 2023 como el centrodelantero titular del cuadro albo, pero aún no logra meterse de lleno en el esquema del nuevo estratega colocolino, con el cual ha sumado muy pocos minutos desde que inició la presente temporada, y Manuel de Tezanos reveló que las cosas no están del todo bien entre el jugador y el club.

A través de las pantallas de TNT Sports, el reconocido periodista se refirió al presente del joven atacante, quien desde su regreso al país tras su viaje para firmar con Udinese no ha cumplido del todo con sus obligaciones: "Sé lo que pasa con Damián Pizarro. Me contaron que llegó tarde a un par de entrenamientos, llegó tarde a más de uno".

En esa línea, el comunicador detalló que incluso se le dejaron instrucciones durante su estancia en el continente europeo, las cuales parece no haber acatado: "Cuando se fue a Italia le mandaron un plan de entrenamiento que no cumplió. Le dijeron 'joven váyase y haga estos ejercicios' y no cumplió".

Igualmente, al ser consultado por Damián Pizarro luego de no sumar minutos frente a Godoy Cruz en el Monumental, Almirón aseguró que sí tendrá su oportunidad en Colo Colo: "Está muy bien, hay momentos que le tocará jugar y lo va a hacer bien y va a competir, así que necesitamos a todos de la mejor manera".

