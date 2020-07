Revelan cómo Martín Pradenas ha pasado los primeros días en la cárcel

View this post on Instagram

Martín Pradenas cumplirá la medida cautelar de prisión preventiva, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco. Según confirmó la seremi de Justicia de La Araucanía, Stephanie Caminondo, el imputado deberá permanecer en aislamiento los primeros 14 días debido a las medidas sanitarias. Luego será integrado al resto de la unidad penal. "Tiene que pasar 14 días en cuarentena preventiva, en una zona de aislamiento que todas las unidades tienen", detalló.