Sale a la luz revelador dato sobre misteriosa desaparición de adulta mayor Limache: No podían abrir la puerta 

Recientemente se dieron a conocer nuevos antecedentes sobre la misteriosa desaparición de una adulta mayor de 85 años en un restaurante de la comuna de Limache, en pleno festejo del Día de la Madre. La angustiada familia de María Elcira Contreras Mella contó lo que sucedió en medio del almuerzo que compartían aquel domingo. Relataron que la abuela se paró al baño del local y no regresó más. Las sospechas apuntan a una caída a un canal de regadío cercano, pero no descartan otras hipótesis.

Pasados seis días desde los hechos, los familiares revelaron un importante dato que pudo provocar desorientación en la anciana. Y es que había una puerta que separaba el salón del sector de los baños y estaba en mal estado. No se podía abrir para regresar a la mesa y sólo dejaba una alternativa: salir al exterior.

Carla, una de las nietas de María Elcira, contó que ese día fue al baño con su hija y al volver, quiso abrir aquella puerta de madera y no pudo. Estando en conversaciòn durante el matinal Mucho Gusto, de Mega, detallò que “me doy cuenta que está trabada. Entonces, me tuve que ir a dar una vuelta y llegué a otro salón”.

Otros miembros de la familia se dieron cuenta del mismo problema. Si la puerta se cerraba, tenían que dar una larga vuelta para regresar con su gente y por eso trataban de dejarla entreabierta. Creen que pudo estar cerrada cuando la abuela quiso volver y se desorientó.

Efectivamente, este antecedente toma coherencia con la grabación de la cámara de seguridad que captó a María Elcira caminando en el estacionamiento, justo antes de desaparecer. “Si en algún minuto ella se sintió con pánico, porque no pudo abrir la puerta del baño para volver al salón y sale y se encuentra con un escenario diferente...”, especuló José Luis, uno de los hijos de la mujer.

La principal hipótesis, hasta ahora, es que de alguna manera la mujer caminó la distancia que separa el inmueble del canal de regadío y cayó a las aguas del torrente. Es en ese lugar que, de momento, se concentra la búsqueda.