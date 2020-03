Los habitantes de la zona de San Antonio, el Quisco y Algarrobo salieron a impedir que cientos de autos provenientes de Santiago, que no respetaron los llamados a quedarse en casa para protegerse del Coronavirus, no tuvieron una bienvenida: “Son una manga de irresponsables, no tienen conciencia. Como son gente de plata, no les interesa enfermar a los más pobres, nunca han tenido conciencia”, dijo uno individuo en redes sociales.

Impactantes registros de cortes de ruta se vivieron en la madrugada de este sábado en el Litoral Central de la Región de Valparaíso, en especial la localidad de Algarrobo, donde los vecinos salieron a cortar caminos y carreteras.“Estas personas son de plata, nunca han tenido conciencia social. Son una manga de irresponsables, no tienen conciencia. Como son gente de plata, no les interesa enfermar a los más pobres”, gritaba una persona encapuchada en las barricadas que se instalaron en el sector.

MIRA LOS REGISTROS ACÁ:

ALGARROBO, con BARRICADAS lugareños NO PERMITEN ACCESO al sector#DesdeCasaRechazo pic.twitter.com/WzY1SYmwpA — Elizabeth (@BertRiff007) March 21, 2020

Carretera Casablanca-algarrobo bloqueada x gente de la zona, urge declarar cuarentena obligatoria para q gente de stgo no venga a veranear en tiempos de crisis a la costa #CoronaCrisis #Covid_19 #coronavirus @jmanalich tienes la pura cagada weon ! Renuncia culiao pic.twitter.com/o9OoM4OPSd — javier (@JaaavierRomo) March 21, 2020