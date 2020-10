Repudio en redes sociales por agresiones contra Dirigente social Cristóbal Yessen

El boxeador nacional y activista por los derechos del niño, niña y adolescente Cristóbal Yessen fue atropellado y gravemente agredido en la comuna de Las Condes.

La acción fue denunciada por sus abogados durante la jornada de este viernes.

La información fue entregada por los juristas José Henríquez y Fernando Leal, quienes aseguraron que el hecho se produjo la noche de ayer jueves en la vía pública, por parte de tres individuos.

Ambos condenaron el hecho, asegurando que "no toleraremos actos de violencia" y que "no quedarán impunes", y añadieron que el ex campeón de Boxeo Pro se encuentra estable, según lo conversado con su familia.

No tengo , pero ninguna duda que Don @LavinJoaquin entregará a la brevedad las imágenes de quienes agredieron a @CristobalYessen . Ya que tiene su comuna llena de cámaras para proteger a los vecinos . Esperaremos con agrado esas imágenes alcalde . — ramon lizana (@ramolica) October 24, 2020