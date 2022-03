Reportaje reveló que penal a favor de Huachipato en la promoción fue cobrado desde la ANFP

Una grave denuncia se destapó durante las últimas horas en contra del arbitraje nacional, específicamente en el partido de vuelta de la Promoción entre Huachipato y Deportes Copiapó, el cual tuvo el cobro de un escandaloso penal por parte del árbitro Gilabert.

Lo más grave del asunto, es que la decisión habría sido presionada desde Santiago, según consignó un reportaje de Revista Tribuna Andes.

Según el medio de comunicación, el juez del partido, Francisco Gilabert, habría recibido presiones desde Santiago para cobrar una falta que, revisando la jugada en el VAR, había decidido no cobrar.

La polémica involucra a Gilabert, el VAR, y el QM (Quality Manager), quien es el contacto con el equipo arbitral. Según informó la revista, el VAR estuvo compuesto por Cristián Droguett, como el árbitro a cargo, y Loreto Toloza, como asistente del VAR (AVAR).

Cuando se revisó la acción de la dudosa falta cometida sobre Walter Mazzanti se llegó a la conclusión, en un principio, que no era infracción, y el juego debía continuar con saque de esquina.

Sin embardo, desde la revista consignaron que accedieron a audios particulares en los que se dieron cuenta del actuar irregular de un integrante de la comisión de arbitraje, en que llamó a Mario Vargas (QM), para que la terna referil observara la “sujeción”, y que Gilabert mantuviera la decisión inicial de cobrar la pena máxima.

Tribuna Andes afirmó que, en conversación con sus fuentes, ocurrió una presión indebida al violarse los protocolos del VAR. Los jueces, acusaron que el QM les envió un mensaje claro: “Para Santiago es penal”.

Ante tamaña acusación, Mario Vargas negó tajantemente si recibió alguna llamada o mensaje desde Santiago: “No me acuerdo. Nunca recibí ninguna llamada. Yo no dije nada”.

En tanto, Gilabert también salió a aclarar el hecho, pero sin referirse a la polémica en particular.

“Me equivoqué en la evaluación de una jugada puntual y lo pagué caro. Al revisarla cometí un error, pero esto es un trabajo en equipo. El más perjudicado fui yo y mi familia”, cerró.