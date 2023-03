Reportaje de CHV revela los nombres de los diputados con más atrasos en el Congreso

Durante los últimos días se viralizó un reportaje realizado por Chilevisión Noticias sobre el nefasto comportamiento de los parlamentarios en el Congreso Nacional, donde varios quedaron expuestos al llegar atrasados a las sesiones, salir de la sala a los pocos segundos de firmar presentes o estar distraídos durante las exposiciones.

El material de prensa de CHV reveló que: “Según los datos registrados en Transparencia, todos los legisladores de la Cámara Baja poseen, casi, un 100% de asistencia. Pero, muchos de ellos burlan al sistema, ya que solo basta que acrediten que ingresaron al hemiciclo para que queden presentes durante todo el día”.

La triste lista es liderada por el diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, quien registra la mayor cantidad de atrasados a las sesiones, en promedio más de una hora tarde, según reveló la investigación.

Al ser consultado por este problema, el parlamentario aseguró que: “Se debe al trastorno obsesivo compulsivo al que yo padezco porque hace que yo me demore mucho en las actividades que tengo que realizar al iniciar mi jornada. Del momento que me levanto hasta que estoy listo pasa una buena cantidad de tiempo en donde estoy haciendo distintos rituales limpiando el celular, la carcasa del celular, la billetera, el reloj, el cable de cargado de celular y todo eso me consume tiempo, además que soy muy lento”.

El podio lo completan, Joaquín Lavín Jr y Maite Orsini, quienes tienen un promedio de 55 minutos de retraso en la llegada a las sesiones en el Congreso. “Por lo que vemos en sala el diputado parece tener una habilidad especial para hacer dos cosas a la vez: estar presente y no estarlo al mismo tiempo”, dicen en el material.

“Muchas veces llego un poco más tarde a la sala por compromisos que tengo en el distrito o temas personales, pero para mí nunca ha sido una preocupación. Uno entra y el sistema se activa cuando uno se sienta en su pupitre”, se defendió Lavín quien en una de las sesiones solo estuvo 28 segundos en la Sala.

Finalmente, Hotuiti Teao fue otro de los que llegó tarde a una sesión sin embargo se excusó diciendo que fue producto de los problemas en el aeropuerto en Isla de Pascua. Sin embargo, la realidad es que venía llegando de la ciudad de Arica donde compartió en el matrimonio de unos amigos durante el fin de semana.