Sigue el round entre el periodista y el edil de la comuna de Recoleta.

Durante la semana se comentó en las redes sociales una disputa entre el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y uno de los rostros de Meganoticias, José Luis Reppening.

"El otro día, en este mismo canal, un periodista muy desinformado tuvo una discusión bastante malintencionada conmigo. Y él insistía en preguntarme qué hacía yo, por qué no hacía, por qué no fiscalizaba", dijo Jadue.

“¿Pero aquí quién es el epidemiólogo? Porque usted parece que habla como si supiera de pandemia más que cualquier persona”, le dijo en esa oportunidad el periodista a la autoridad comunal.

El alcalde de Recoleta, posteriormente conversó con el matinal de “Mucho Gusto”: “El otro día, en este mismo canal, un periodista muy desinformado tuvo una discusión bastante malintencionada conmigo. Y él insistía en preguntarme qué hacía yo, por qué no hacía, por qué no fiscalizaba”, dijo durante su interacción de este viernes en el matinal.

“La respuesta, que yo se la di ese día respetuosamente, finalmente se la dio ayer el Presidente cuando tuvo que firmar un decreto para permitir que los alcaldes colaboráramos en las tareas de fiscalización porque, hasta antes del decreto, ni siquiera podíamos colaborar”, asveró Jadue.

Reppening nuevamente le escribió en twitter:

“Alcalde… con todo respeto, la próxima vez que me pele o hable de mal de mí en pantalla, le pido tenga el coraje de esperar a que yo esté en el panel. Yo lo interpelé desde lo profesional… espero lo mismo de usted. Saludos cordiales”, escribió el rostro de Mega en la red social.

La respuesta de Jadue no tardó en llegar. “A usted le pediría que la próxima vez que me entreviste, no me diga de manera despectiva y sarcástica, que me creo el mejor epidemiólogo de Chile. Le exijo el mismo respeto que usted y le comento, la vida me enseñó a leer algo más que lo que aprendí en la universidad”, redactó.