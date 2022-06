¡Renunció dos veces! Mauricio Pinilla protagonizó un nuevo momento de furia en TVN

“Renunció dos veces a Televisión Nacional. Los ejecutivos lo trataron de convencer”, relató Paula Escobar en sus redes.

Mauricio Pinilla.

Una nueva polémica sacude al rostro de televisión, Mauricio Pinilla, quien ha sido constantemente acusado de creerse el nuevo "divo" de TVN y que ha presentado su renuncia a la señal estatal en más de una oportunidad luego de una serie de polémicas.

Fue la periodista de farándula, Paula Escobar, quien reveló y entregó nuevos antecedentes de los escándalos el ex futbolista de la Universidad de Chile A través de un live que realizó a través de Instagram, la comunicadora confirmó los intentos del rostro por dejar el “canal de todos”.

“Mauricio Pinilla renunció dos veces a Televisión Nacional. Los ejecutivos lo trataron de convencer”, relató la reportera de espectáculos en la red social. Luego, afirmó que el primero de esos intentos se produjo por unas supuestas modificaciones que se le harían a Buen Finde, espacio que conduce junto a Karen Doggenweiler.

“Se supone que -el mencionado programa- va de 10 a cierta hora, pero empieza a las 10 de la mañana. Televisión Nacional a través de sus redes sociales dice que lo van a adelantar, pero esto a través de las redes sociales. Es ahí cuando Mauricio Pinilla se indigna y llama a los ejecutivos, porque además no habla con su editor o productor, solo se maneja a nivel de ejecutivos, y habría dicho que cómo era posible que a él no le han informado esto, que él no está para este tipo de cosas. ‘Si a mí no me informan lo que va a pasar con mi programa primero, no tengo nada que hacer acá’”, recalcó la profesional.

Eso sí, y a pesar de que los jefes de la señal televisiva lograron convencerlo de que se quedara, Escobar indicó que “Mauricio Pinilla anda bien malgenio en TVN”. “Lo que habían propuesto en el canal de alargarlo -Buen Finde-, no lo hacen, probablemente por Mauricio Pinilla”, explicó Escobar.

El divo del estacionamiento

Además, la periodista re refirió a la segunda vez que el también comentarista de ESPN renunció a TVN. Todo surgió, según cuenta, tras un lío en los estacionamientos del canal, donde no tiene un puesto designado con su nombre y debe ocupar alguno que esté disponible.

“Llega Mauricio Pinilla y se estaciona en cualquier lugar. No ve al guardia que lo guíe. Le pasan un parte de amonestación diciéndole que no se puede estacionar ahí”, algo que “habría provocado tal escándalo, que Mauricio Pinilla nuevamente llama a los ejecutivos y vuelve a renunciar. Es ahí de nuevo cuando ellos tratan de llamarlo por teléfono”, informó la compañera de Sergio Rojas en el Que te lo digo.

¿Qué opinas al respecto?