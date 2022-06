René Alinco hizo el ridículo al asegurar que no vivirá en una "dictadura millennial"

“No me sometí a la dictadura de Pinochet, no me someteré a una millennial”, reveló el parlamentario a la prensa escrita

El diputado René Alinco está en el centro de la polémica tras ser nombrado esta semana como presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Su nombre causó muchas críticas en el Congreso, porque llegó al podio con votos de derecha y el propio, a pesar de que había un acuerdo en las bancadas oficialistas para apoyar al diputado de RD, Jorge Brito.

En conversación con el diario La Segunda, el parlamentario independiente de la bancada del PPD, dijo que “no me sometí a la dictadura de Pinochet, no me someteré ahora a una dictadura millennial”. Además, explicó que está “bastante tranquilo, tengo el cuero duro y la experiencia sirve. Más aún cuando uno sabe que no ha cometido un error”.

Es así que precisó que “el error mío puede haber sido que yo no haya ido a la universidad, que tal vez no conozca mucho mundo como lo conoce Brito y otros integrantes de esta Cámara, pero la vida es de constante renovación y adquisición de conocimiento”.