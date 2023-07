Renato Garín hizo pebre a Revolución Democrática por el caso Democracia Viva

Revolución Democrática se ha visto envuelta en una gran controversia luego de que saliera a la luz el caso Democracia Viva. Ante esta situación, Renato Garín se refirió a todo este enredo que tiene emproblemados al Gobierno y a uno de sus principales aliados.

Renato Garín

En diálogo con BioBioChile, Garín repasó la peor crisis de su expartido, el cual abandonó a principios de 2019. Si bien esta situación comparte muchos aspectos con el Caso Caval, el abogado asegura que no son situaciones equiparables.

“Estos son unos cabros muy torpes, digamos. O sea, compararlo con Sebastián Dávalos y con la Natalia Compagnon, que llegaron a sentarse con Luksic. O sea, guardemos las proporciones. Sentarse con Luksic a sentarse con Carlos Contreras. Tiene otro brillo, otro encanto”, comentó Renato.

El exdiputado también agregó que “esto es muy picante. O sea, cualquier persona común y corriente que vea esto lo encuentra que es muy ordinario. O sea, armar una fundación para a los 10 días estarle robando al Estado, es muy ordinario, hay que ser tonto”.

Te puede interesar: Municipalidad de Santiago realizó reconocimiento a 62 carabineros y carabineras

Renato Garín no disfruta la polémica

A pesar de que Renato abandonó Revolución Democrática en términos no muy amigables, ahora asegura que no está disfrutando de toda esta polémica.

“No estoy tomando palco. Ni lo estoy disfrutando, ni estoy incentivando la crisis del partido, en ningún caso (...) esa gente lo está pasando pésimo. Entonces… yo no estoy en el plan de disfrutar aquí como de una especie de faenamiento”, aseveró.

Sobre su salida del partido, Renato Garín comenta que el tema de las platas fue el principal motivo por el que decidió renunciar a su militancia.

“Había un problema de administración financiera, no muchas diferencias. No eran peleas de universitarios hueones ni de adolescentes hueones, tincudos. Aquí yo no sabía dónde estaba mi plata. ¿Tú estarías tranquilo si estuvieras donando millones de pesos a una cuenta y no te dicen cuánta plata hay en la cuenta?”, comentó el abogado.