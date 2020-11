Renato Garín denunció que fue sacado de MV por hablar de la triangulación de Piñera con las AFP

El animador del programa, Eduardo Fuentes, salió a dar las explicaciones del extraño caso en La Red.

El diputado Renato Garín denunció que fue "bajado" del programa Mentiras Verdaderas de La Red, minutos previos a que saliera al aire el espacio en que iba a hablar de las triangulaciones de la familia Piñera con las AFP. Por medio de su cuenta en Twitter explicó la situación de forma detallada.

“ME BAJARON: Iba rumbo al canal para el programa Mentiras Verdaderas y fui avisado ¡por Whatsapp! de que no estaba incluido en la pauta, pese a ser invitado ayer y tener un móvil asignado por el mismo canal”, expresó el parlamentario independiente.

ME BAJARON: Iba rumbo al canal para el programa @mentiraslared y fui avisado ¡Por Whatsapp! de que no estaba incluido en la pauta, pese a ser invitado ayer y tener un móvil asignado por el mismo canal. pic.twitter.com/kRhWxuPf4D — Renato Garin #ConvenciónConstitucional (@GarinDiputado) November 27, 2020

Tras esto, el animador del programa de conversación, Eduardo Fuentes, se tomó un espacio al iniciar la edición del espacio explicando lo que había pasado en las horas previas y por qué Renato Garín finalmente no estaría.

“Nosotros teníamos la oportunidad de conversar nuevamente con Gino Lorenzini, esta vez ya con los antecedentes que él el viernes pasado señaló (…) y consensuar puntos de vista respecto a lo que ello implica. Sabemos que eso genera mucha inquietud en la gente, porque la acusación en sí misma es muy grave”, afirmó el comunicador.

Sin embargo, explicó el animador, “en el transcurso de la tarde, en pos de poder dedicarle más tiempo a esa conversación”, se le entregaron “las respectivas excusas a Renato Garín para no asistir a esta conversación y poder tener a Gino Lorenzini, poder dedicarnos en forma plena a eso y porque también, en pos de los equilibrios editoriales, nos parecía que tener dos personas con una postura, no digo similar, pero dos posturas que estaban en un lado de la contienda, sin tener a otra persona desde el otro ámbito que pudiera contrarrestar técnicamente esos dichos, no nos parecía adecuado”.

Por lo mismo, desde producción intentaron contactar al presidente del Banco Central, Mario Marcel; al superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías; pero ambos se excusaron de participar. “Intentamos con otras personas vinculadas al ámbito financiero y no pudimos contar con nadie de aquello”, afirmó.

Lo curioso ocurrió que luego que Garín se cayera, Gino Lorenzini, declinó de participar de Mentiras Verdaderas en solidaridad con el diputado.

“Él declina venir porque considera que su lealtad está con el diputado Garín y por eso no quiso asistir al programa. En lo personal, lamento mucho la decisión de Gino de no asistir al programa”, dijo.

“Entiendo sus razones, no soy quien para cuestionar sus razones, pero lamento no poder tener la oportunidad, en un programa como el nuestro donde por primera vez pudo decir aquello, considerando que hay una sensación en la audiencia de que los medios no consideran ese tipo de denuncias, íbamos a tener la oportunidad de hablar dos horas al respecto y él pudiera exponer sus puntos de vista. Lamento que haya tomado esa decisión. Es válida, es legítima, lo lamento”, cerró Fuentes.