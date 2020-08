Remueven a funcionario de la salud que mostró imagen de Pinochet en videollamada

El concejal afirmó que no se había fijado en el cuadro, añadiendo que la imagen es de hace algunos meses y que estaba en la casa de un familiar.

El concejal de Villa Alemana y funcionario del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, Marcelo Valderrama, fue removido de su cargo en esa entidad luego de causar la molestia de agrupaciones de derechos humanos, por mostrarse en una sesión de teletrabajo con un cuadro del dictador Augusto Pinochet a sus espaldas.

En un comunicado, el Servicio de Salud dijo tener en cuenta que Valderrama es jefe de Participación Social, departamento del que depende el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (Prais), que está hecho justamente para las víctimas de violaciones de derechos humanos en la dictadura.

En el documento, argumentan que tomaron la decisión para “mantener vínculos de confianza y cercanía con la población usuaria”.

El concejal militante de Renovación Nacional, afirmó que no se había fijado en el cuadro, añadiendo que la imagen es de hace algunos meses y que estaba en una sesión en la casa de un familiar que tenía la imagen.

Marcelo Valderrama incluso señaló que él no tiene nada que ver con el Prais, y hasta indicó que la sesión donde apareció el cuadro pudo haber sido en una teleconferencia no laboral, que podría no haber estado ligada al programa.

“Efectivamente la foto existe, está en la casa de un familiar, no me fijé en ese detalle hasta que me reubico con mi cámara. Yo participo de muchas videoconferencias. Dudo mucho que sea una teleconferencia laboral y menos con gente del Prais”, aseguró Valderrama.

Cerca de 70 organizaciones ligadas al programa Prais en todo el país ya habían emitido un comunicado en el que pedían la salida de Valderrama, planteando que esa imagen, en una sesión de un funcionario público, hace apología de las violaciones cometidas durante la dictadura.