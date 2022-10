Relator de TNT Sports se disculpó tras mufar a Magallanes en la Primera B

El relator de TNT Sports, Patricio Vergara, compartió un extenso mensaje tras dar por ascendido a la escuadra de Magallanes el pasado fin de semana en el Estadio municipal de San Bernardo. En su relato, el comunicador destacó el logro del cuadro carabelero lo que provocó una serie de críticas en su contra en redes sociales.

Sin embargo, cuando parecía que el equipo capitalino conseguía el objetivo ante la inminente derrota de Cobreloa, los loínos dieron vuelta el marcador en su visita a Fernández Vial, en los descuentos del duelo disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

“Ayer viví uno de los días más duros en los 11 años de carrera que llevo entre CDF y TNT Sports. Ayer me levanté temprano, con las mismas ganas de siempre a realizar lo que más amo en la vida que es mi trabajo”, reconoció el comunicador.

“Sabía que varios escenarios podrían darse, uno de ellos el ascenso, para lo cual como todas las veces que me ha tocado estar en una instancia así me preparé y preparé algo especial, sin embargo cometí el error de jugarme la opción antes de terminar el partido con las consecuencias que ya todos saben”, agregó, sobre su relato que daba por hecho el título de Magallanes en Primera B.

Finalmente, el relator ofreció disculpas “a futbolistas y cuerpos técnicos de ambos clubes por este error, disculpas a los verdaderos hinchas, no a aquellos que han llenado mis redes sociales de insultos, burlas, amenazas y denostaciones. Eso es lo que más pena me da; el nivel de agresividad que hay hoy por hoy en la sociedad y sobre todo en las redes sociales, lo que me deja muy preocupado y reflexionando muchas cosas”.

“El fútbol es como la vida misma: siempre te da revanchas y la vida también te enseña que de los errores se aprende y se crece. Ayer me tocó caer, pero hoy me levanto y sigo adelante, no soy de ninguno de los equipos que están disputando el torneo, para todos tengo el mismo trato y el que me conoce sabe que es así. Gracias a los mismos futbolistas de los equipos involucrados que me han escrito y gracias a mis superiores por el apoyo brindado. Seguimos adelante”, concluyó.