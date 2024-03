Durante la jornada del pasado sábado se registró una fatal balacera en la Villa San Luis, en Maipú. Un hombre disparó contra una familia, dejando a un joven de 16 años fallecido y a otras personas heridas. El trágico episodio comenzó por una salpicadura accidental de agua. Marina, la dueña de la casa, estaba regando las plantas del segundo piso de su residencia, cuando mojó accidentalmente al hombre. Según detalló CHVNoticias, esto provocó una discusión entre el sujeto y Marina, a la cual se sumaron algunos de sus hijos.



Tras esto, el sujeto volvió con dos armas de fuego y disparó contra la casa. En medio de la balacera, un adolescente de 16 años falleció y otras dos hijas de la mujer resultaron heridas de bala. En el programa “Contigo en directo”, conversaron con Marina y con una de las hijas de la mujer, Leandra, sobre lo ocurrido la semana pasada.



“Yo llegué del trabajo, trabajo en la feria, saludé a los niños y subimos porque yo siempre regaba las plantitas y le ponía la manguera a los niños para que se mojaran (...) Ese día no lo hice, estábamos jugando con mi marido a tirarnos agua”, comenzó explicando la madre de la familia.



Tal vez te interese leer: "Va a lucrar con injurias": Cathy Barriga se va en contra de Laura Landaeta por nuevo libro sobre su gestiòn en Maipù



“No sé si le cayó (agua al hombre), ahí yo escuché improperios, insultos y empezó a patearme la puerta. No sé ve de arriba, porque está enrejado. Yo le digo: ‘oye, si fue un poco de agua, para qué tanto color”, contó Marina. La mujer narró que en su casa estaba su hijo con sus amigos, jugando videojuegos. “Había cinco adentro, estaban jugando Playstation. De arriba veo que salen, cuando patea la puerta. (...) (El hombre) me dice ‘te voy a matar’”, relató.



Luego de la discusión, el sujeto regresó a la casa con armas de fuego. “Él aparece de la esquina, se saca las chalas. Yo estaba aquí afuera, mi hijo estaba aquí al lado mío. Él corre, disparando con las dos pistolas. Una vecina nos avisa: ‘¡corran, corran!’. Disparó de frente, con las dos pistolas”, relató. La madre entró a su casa pero no alcanzó a cerrar la puerta, por lo que aseguró que el sujeto entró detrás de ella. Tras un forcejeo, Marina relató que logró cerrar la puerta de la entrada, pero el hombre continuó disparando.



Discusión con trágico final



Tras esto, Leandra, la hija de la mujer y hermana del menor asesinado, también entregó su angustiante testimonio. “Estábamos (afuera de la casa) hasta que escuchamos ‘¡corran, corran!’. Venía el hombre con una pistola en cada mano y empieza a disparar. Yo corro, me agacho y me tiró detrás de este auto, pidiéndole a Dios que por favor no me viera, porque si él me veía me iba a disparar también. Yo tengo un hijo de cuatro años”, reveló la joven.



“Hasta que escuchó: ‘le pegaron a la Cata’, mi hermana más pequeña de 12 años. Yo me paro, pierdo el miedo y salgo. Veo a mi papá y a mi mamá forcejeando con él, pero él nunca dejó de disparar”, reveló Leandra. En medio del forcejeo, el sujeto se auto disparó y debió ser trasladado hasta un centro asistencial. El agresor se mantiene hospitalizado, por lo que no ha podido ser trasladado a la cárcel Santiago 1. Más tarde, el sujeto fue formalizado por el delito de homicidio consumado y por cuatro homicidios frustrados.