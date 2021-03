El insólito castigo que recibió Virginia Reginato tras robarse todo el dinero de Viña del Mar

El Tribunal Electoral de Valparaíso no aplicó mayores sanciones a la alcaldesa luego de las denuncias presentadas por los concejales contra su deplorable gestión municipal en la Ciudad Jardín.

El Tribunal Electoral Regional de Valparaíso tomó una insólita y decepcionante decisión sobre la acusación contra la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato por “notable abandono de deberes”, en razón de un déficit millonario en las arcas municipales de la ciudad jardín.

Según el fallo, la jefa comunal quedará suspendida de su cargo por un mes y con un sueldo reducido en un 50%, por la acusación que formularon los concejales Víctor Andaur (PC), Sandro Puebla (PS), Laura Gianicci (DC) y Marcela Varas (PPD).

El documento señaló que “el cúmulo de hechos establecidos, denotó un descuido de la alcaldesa viñamarina de sus obligaciones legales propias del cargo, y le hace sujeto pasivo del correspondiente reproche”, pero que tal descuido no es suficiente para acreditar la calidad de “notable” en su abandono de deberes, además de tampoco lograr afirmar que la conducta de Reginato afectara la actividad del municipio.

Seguirá en su cargo

Por ello, se descartó la solicitud de destitución realizada por los ediles, a los que la actual jefa municipal confrontó mediante una declaración pública, señalando que “me han dolido en lo humano, las acusaciones injustas, oportunistas y políticas que han estado presentes durante mi administración, las cuales he enfrentado con valentía, dando la cara y utilizando mi legítimo derecho a defenderme”.

En la misma misiva, Reginato acusó a los concejales, manifestando que “una y otra vez se ha demostrado que se ha tratado de un ataque político artero de grupos que buscan hacerse de la Municipalidad de Viña del Mar, por vías no democráticas, como si fuera un botín político o una instancia para hacer verdaderos experimentos sociales”.

“Quedan descartadas las acusaciones que se hicieron en mi contra y queda demostrado que no he abandonado mis deberes y que no he cometido faltas a la probidad. Es cierto que el Tribunal ha estimado que algunos de mis descargos no fueron suficientemente probados y, por ello, me abocaré a reforzarlos ante el Tribunal Calificador de Elecciones”, agregó la alcaldesa, sobre el resultado del proceso.