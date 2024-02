Se desató la polémica tras la increíble presentación de Arturo Vidal en Colo Colo, pues el club dio a conocer material inédito del evento donde se puede ver un fragmento en el que el volante se burla del archirrival, Universidad de Chile, cuando se encontraba en el helicóptero, y un histórico azul le respondió con todo al jugador colocolino.

Fue el pasado jueves cuando el 'Rey' tuvo su bienvenida oficial al equipo de sus amores, donde fue recibido por más de 30 mil personas en el Estadio Monumental. Sin embargo, recién ahora el Cacique reveló imágenes de lo que fue su sobrevuelo a las instalaciones del recinto albo, para luego aterrizar en la cancha y realizar una icónica caminata a caballo.

En el video subido al canal de YouTube del equipo se puede ver algunos minutos de cuando se encontraba en las alturas, donde se produjo el chiste de la polémica: uno de sus acompañantes en la aeronave aprovechó la oportunidad y bromeó con que no se podía ver el estadio de la Universidad de Chile, debido a que no existe. "No, ese no se ve. No hay", fue la breve pero provocadora respuesta del mediocampista.

Como era de esperarse, la broma generó gran molestia en los hinchas de la U, pero también a reconocidos rostros azules, como Martín 'Tincho' Gálvez. "Un picante como Vidal no me preocupa lo que diga", fueron las palabras del histórico exjugador laico en diálogo con Bolavip, dando inicio a un fuerte descargo contra el 'Rey'. "La U es el equipo más querido del país, que representa a la Universidad más importante del país. Hay mucho académico y gente ilustrada que sigue a la U", añadió.

Para finalizar, el exdelantero universitario lanzó una furiosa crítica al flamante refuerzo de Colo Colo: "No me preocupa lo que diga un mal educado como Vidal, dudo que haya terminado el cuarto medio". "Hasta sospecho que muchos lo ayudaron a sacar el tercero y cuarto", remató Martín Gálvez.

