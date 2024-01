Redes sociales se llenan de memes del juez del caso Cathy Barriga

Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, tuvo que enfrentar su tercera jornada de formalización durante la mañana del pasado jueves. La ex edil está acusada de fraude al fisco, falsificación y mal uso de instrumento público. Dichos delitos habrían ocurrido mientras realizaba sus funciones como máxima autoridad de la comuna de Maipú entre 2016 y 2021. El desfalco al Estado estaría cerca de los $31 mil millones de pesos.



Por todo lo anterior, la Fiscalía Oriente había solicitado prisión preventiva para Barriga. Sin embargo, después de haber escuchado los alegatos este jueves, el juez Hugo Salgado rechazó esa medida cautelar. “Tiene dos hijos, es una persona conocida y no le sería fácil eludir la acción de la justicia, me hace concluir que no amerita la prisión preventiva”, dijo Salgado al respecto.



En su lugar, el magistrado dictaminó arresto domiciliario y arraigo nacional contra la exalcaldesa, el cual se encuentra cumpliendo en estos momentos en la comuna de Peñaflor. En medio de la audiencia, la reacción de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar. Inmediatamente comenzaron a difundir memes sobre la sorpresiva decisión que había tomado el juez Salgado.



Cathy Barriga y Juez Salgado se llenaron de memes



La decisión del juez dio pie a una serie de reclamos, burlas y memes en redes sociales, convirtiendo a Cathy Barriga y el magistrado Salgado en una de las principales tendencias. La mayoría de ellos hace referencia a que la expectativa era que la ex chica Mekano quedara en prisión preventiva, tal como había pedido la Fiscalía. Revisa los memes a continuación.

El juez llegando a la casa de Cathy Barriga 🥴 pic.twitter.com/oTJlABRKFs — janitro (@jano251) January 18, 2024

El juez del caso Cathy Barriga pic.twitter.com/nCkQsaLYZT — Onslaught (@Balletcosmico1) January 18, 2024

Katy Barriga cuando el juez no le de prisión preventiva pic.twitter.com/pdq5MAV73p — oniz82 (@oniz82) January 18, 2024

El juez le dijo a Cathy Barriga básicamente: pic.twitter.com/ehzHCMT5iH — Alfonso Raúl 🌹🏳️‍🌈 (@AlfonsoRaul_) January 18, 2024

Hoy en: “Creamos en las instituciones”



Cathy Barriga se salva de prisión preventiva 💕 pic.twitter.com/3g9BCxJQA2 — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) January 18, 2024

Jajaja los testigos que acusaron a Cathy Barriga salieron nombrados por el juez en TV abierta, para todo Chile… Karen rojo se fugó de Chile, y acá, fácilmente puede ocurrir lo mismo, en fin en Chile tenemos dos justicia una para los ricos y otra para los pobres. pic.twitter.com/G59a6C9y97 — Jp Torres Yáñez 👨🏻‍🏫 (@xjuanpablo) January 18, 2024

El juez de Cathy Barriga: pic.twitter.com/n2GhXlD79e — Sebastián Salinas (@salinas_chile) January 18, 2024