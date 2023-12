El video de la ex presidenta, Michelle Bachelet, llamando a votar En Contra en el próximo Plebiscito Constitucional no pasó desapercibido. Y alguien que particularmente no lo dejó pasar, fue la ex ministra de Sebastian Piñera, Karla Rubilar, quien se lanzó a criticar duramente a Bachelet. En su video, la ex mandataria expresó su preocupación porque el nuevo texto constitucional perjudique “el emparejamiento de la cancha” que se ha logrado en los últimos años.



Ejemplificó hablando del peligro en el que estarían las tres causales o la posibilidad de que se abra el espacio para la objeción de conciencia para que instituciones dejen de vender la píldora del día después. También señaló que la libertad de enseñanza abriría el espacio para que colegios se nieguen a recibir a hijos de madres solteras o que no se reconozca el principio de igualdad salarial.



El video generó diversas reacciones y surgieron las críticas desde la derecha. Entre ellas se destacaron los dichos de Karla Rubilar. La ex ministra catalogó el video de Bachelet como una noticia falsa y, además, aseguró que el nuevo proyecto constitucional si piensa en las mujeres.



“Me duele profundamente que la expresidenta Michelle Bachelet haya convertido en la activista del En contra (…) Ese video está plagado de mentiras y ella lo sabe”, dijo la ex ministra. Además, agregó que “Este texto constitucional tiene rostro de mujer, Nos duele enormemente que la presidenta Bachelet termine sus días políticos, lamentablemente de esta forma”.



Esa última “predicción” no pasó desapercibida y recibió múltiples críticas en redes sociales. Por ejemplo, la comediante Natalia Valdebenito, disparó contra la exministra de Piñera. “Karla Rubilar dando por hecho y majaderamente que la presidenta Michelle Bachelet está en el ‘fin de sus días políticos’. Cuidado, Karla. La edad y la trayectoria se respetan. No vaya a ser cosa que tus deseos se conviertan en tu peor pesadilla”, sentenció.



“Estoy seguro, pero seguro que Karla Rubilar sufre de Neurofibromialgia. No hay otra explicación para que todo le duela tanto, todo el tiempo. Tengo entendido que hasta el alma le duele”, ironizó el usuario @Showtimus. “¿Quien le dijo a Karla Rubilar que la Presidenta Bachelet estaba en el fin de su carrera política?”, cuestionó @Arandaneando.