Redes sociales en picada en contra de Pablo Aguilera por broma sobre "flaites" en Puente Alto

El emblemático locutor de Radio Pudahuel es tendencia en twitter por una desafortunada frase.

Duras críticas ha recibido en redes sociales el locutor radial Pablo Aguilera, a raíz de un "chiste" que hizo sobre los habitantes de la comuna de Puente Alto.

En la edición del miércoles de su programa "La Mañana de Pablo Aguilera" en Radio Pudahuel, el reconocido locutor lanzó la broma, cuando leía una noticia sobre la aparición de un puma en un condominio de Puente Alto.

"Puma fue avistado caminando por las calles de un condominio en Puente Alto. Ante el hecho se realizó un operativo en el sector, Carabineros informó que el animal ya habría retornado a su hábitat natural, no se le vio nunca más. dijo 'no, aquí hay puros flaites, están robando, están haciendo desórdenes y contagiando a la gente. Mejor me voy a mi cerro", fue lo que dijo Aguilera.

Las redes sociales explotaron en su contra:

que opinas de las opiniones vertidas por Pablo Aguilera en contra de puente alto

Durante su programa, Pablo Aguilera trato a la gente de Puente Alto de flaites, que andan robando y contagiando, insertando risas al final de su comentario. Reflejando un humor clasista y estigmatizante.

Ante aparición de puma en la precordillera en Puente Alto, Pablo Aguilera afirmó en su programa: "El puma dijo, nooo aquí hay puros flaites, están robando, están haciendo desórdenes, están contagiando, mejor me voy" (risas)

Esperando que se disculpe.

A propósito de los dichos de Pablo Aguilera sobre Puente Alto, ojalá aprovechemos el vuelo y paremos, en verdad, de estigmatizar a la gente por su sector y terminemos con los apodos discriminatorios a las comunas en las que vivimos. Salud!

Si no me equivoco, Pablo Aguilera vivió en esa Comuna durante los'80

Calle Diego Portales / Paradero 26 de Vicuña Mackenna justo en el límite con La Florida